Brunejski princ Abdul Matin i njegova supruga, princeza Aniša Rosna Isa-Kalebić , objavili su najlepše vesti.

Naime, crno-belom fotografijom na Instagramu otkrili su da će postati roditelji.

„I onda ih je bilo troje“, pisalo je kratko u opisu.

Na fotografiji, snimljenoj na balkonu, princ i princeza drže se za ruke i razmenjuju poglede puni ljubavi. Princeza Aniša, poznata i po svojim hrvatskim korenima, pojavila se u dugoj, lepršavoj beloj haljini, nežno pridržavajući trudnički stomak, dok princ Matin pozira u opuštenoj košulji i pantalonama, sa blagim osmehom na licu.

„Čestitamo“, „Prinova je na putu“, „Sve najbolje vam želim“, „Vi ste tako savršen par“, „Savršena fotografija koja govori više od bilo kojih reči“, „Stiže mali princ ili mala princeza“, „Mama i tata, čestitam vam“ — deo je komentara sa Instagrama.

Nije tačno poznato kada beba treba da dođe na svet, ali će ovaj par u januaru proslaviti drugu godišnjicu braka, prenosi Show Buzz.

Ko je Aniša?

Aniša Rosna Isa-Kalebić je devojka hrvatskog porekla čiji je otac Ivica Adam Kalebić iz okoline Splita. Ljubavna priča sa brunejskim princem počela je još u studentskim danima, a venčanje koje je usledilo ušlo je u istoriju kao jedno od najraskošnijih kraljevskih slavlja.

Aniša i Abdul na venčanju:

Aniša je rođena 1994. godine u Londonu. Školovala se u Velikoj Britaniji i Španiji, a danas je uspešna preduzetnica – vodi sopstveni modni brend i turističku agenciju. Njena majka, Siti Marijam Isa, potiče iz ugledne brunejske porodice, a Aniša je i unuka sultanovog posebnog savetnika – Pehina Datoa Ise.

Princ Abdul Matin, četvrti sin sultana Hasanala Bolkije, zaljubio se u Anišu tokom studija, a njihovo venčanje održano je u januaru prošle godine u glavnom gradu Bruneja, Bandaru Seri Begavanu. Ceremonija je priređena u čuvenoj džamiji Sultan Omar Ali Saifudijen i trajala je čak deset dana.

