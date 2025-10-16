Slušaj vest

Američki glumac Čarli Šin govorio je o tome kako je izgubio nevinost sa 15 godina i otkrio niz neverovatnih detalja iz svog života, uključujući i tvrdnju da je spavao sa 47.000 žena.

U razgovoru s voditeljem podkasta Loganom Polom, Čarli Šin je ispričao da je nevinost izgubio sa eskort damom po imenu Kendi, koju je pronašao u telefonskom imeniku. Opisao ju je kao "En-Margret sa Masterkard karticom", a njene usluge plaćao je očevom kreditnom karticom.

- Stvoren sam za degeneraciju, za bezobzirnost. Način na koji se to ispoljava u mom životu stalno se menja. To mogu biti droge, mogu biti žene, može biti milion stvari, zar ne? Uvek sam to osećao kao deo svog DNK, ispričao je glumac.

Voditelj Majk Majlak pokušao je da izračuna broj žena s kojima je Šin spavao, pa je rekao da ih je bilo skoro 50.000.

- Šta misliš, koja je to stvar u tebi zbog koje si rekao: "Spavaću sa 47.000 žena, probaću svaku drogu, srušiću avion, pobediću Majkla Džordana, uradiću svaku je*enu stvar i nikada ničemu neću reći "ne"?, pitao je Majlak.

Šin je na to odgovorio da sve to zvuči kao da se radi o nečijem tuđem životu:

- Nije to bilo toliko "nagomilano" kao što si ti upravo rekao. Više je to bilo kao navigiranje kroz život i susretanje sa svakom situacijom onako kako se pojavljivala – u skladu s tim u kakvom sam psihičkom stanju bio. To je dovodilo do rezultata koje sam tražio, objasnio je.

Podsetimo, na Netfliksu je nedavno objavljen dokumentarac "aka Charlie Sheen" o njegovom životu, koji je za kratko vreme osvojio publiku.

