Glumac Saša Joksimović otvoreno je govorio o periodu života kada se suočio sa zavisnošću od alkohola, što je ostavilo duboke posledice na njegov brak, porodicu i karijeru. Iako nikada ranije nije bio sklon piću, priznao je da je u jednom trenutku počeo da konzumira alkohol svakog dana.

Kako kaže, tada je potpuno izgubio kompas i gotovo nestao iz stvarnosti – zanemarivao je obaveze, bio odsutan u porodičnom životu i izgubio kontrolu nad sobom.

Alkohol ga udaljio od supruge Nevene

„Nikada nisam pio u životu, ja sam počeo da pijem te godine. Pio sam svaki dan i upao u alkoholizam. Pio sam godinu i nešto dana u potpunom odsustvu života i onda sam shvatio da nisam dobar ni muž, ni otac, ni roditelj, ni vozač, ni podrška i tada sam shvatio da moram da prestanem“, ispričao je Joksimović, prenosi Informer.

Reči sina promenile sve

Najpotresniji trenutak usledio je kada mu je sin postavio pitanje koje ga je potpuno razbudilo:

„Tata, jel ti nećeš da umreš kao Ronaldov tata, koji je umro od alkohola?“

Ta rečenica bila je prelomna. Saša je tada priznao sebi da je alkoholičar i odlučio da potraži stručnu pomoć. Uz podršku profesionalaca, uspeo je da prekine sa alkoholom u roku od dva meseca i od tada nije posegao ni za jednom čašom.

Saša Joksimović i Nevena Joksimović

Kako kaže, zavisnost je narušila ne samo njegove porodične odnose, već je izazvala i ozbiljne probleme na poslu.

Podrška porodice bila je ključna

Glumac ističe da mu je najveća snaga bila porodica, a posebno sin, čija ga je iskrenost naterala da zauvek preseče sa alkoholom.

Najteži trenutak – gubitak bebe

U razgovoru se prisetio i jedne od najtužnijih porodičnih tragedija – kada je njegova supruga Nevena izgubila bebu 2019. godine.



„To je bilo na dan naše slave. Otišao sam u crkvu, a ona me je pozvala i rekla da je gotovo. Ostavio sam sve i požurio kući, odmah smo otišli u bolnicu. Taj trenutak mi je bio najteži u životu. Sedeo sam u bolničkoj sobi, ona odlazi i sećam se da me je samo pogledala. Ostao sam sam, posle nekog vremena ona je došla. Nismo mnogo pričali o tome, nismo više ni slavili slavu“, rekao je Saša.

