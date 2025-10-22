Slušaj vest

Princeza od Velsa nedavno je objavila lični esej u saradnji sa profesorom Robertom Voldingerom sa Harvardske medicinske škole, pod naslovom "Moć ljudske povezanosti u svetu punom distrakcija", u kojem poziva ljude da odlože telefone i ponovo se istinski povežu sa osobama do kojih im je stalo.

U novoj epizodi poznatog podkasta voditeljke Andrea Kamano i kraljevska urednica magazina HELLO! Emili Neš, zajedno sa gošćom Hanom Fernes iz The Telegraf-a, detaljno su razgovarale o tekstu, ističući da se princeza "otvorila za kritike" nekim delovima svog saveta.

Emili Neš je esej opisala kao "podsetnik na ono što svi možemo da učinimo", dok je Hana Fernes rekla da ju je tekst "prilično dirnuo".

- Dao mi je podsticaj da se zamislim, i verujem da će delovati tako i na druge - dodala je.

Sahrana vojvotkinje od Kenta Foto: Ryan Jenkinson / Zuma Press / Profimedia

Ipak, Fernes je napomenula:

- Nadam se da nije delovao kao moralna lekcija, jer se izložila prilično očiglednim kritikama.

Ne radiš od devet do pet

U razgovoru su uporedile moguću reakciju javnosti na Kejtin esej sa onom koju je princ od Velsa dobio povodom svog projekta o beskućnicima, s obzirom na to da poseduje više kraljevskih rezidencija.

- On je svestan tih kritika, ali smatra da je tema vredna truda - rekli su sagovornici.

Govoreći o princezi, dodali su:

- Sigurno će biti onih koji će reći, ‘Ti ne radiš klasičan posao od devet do pet, nemaš šefa koji ti visi nad glavom, i ne moraš da proveravaš mejlove jer imaš tim koji to radi umesto tebe’.

Kejt i Vilijam Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ipak, Hana Fernes priznaje da je princeza procenila da je tema dovoljno važna da "rizikuje i progovori o njoj", dok je Emili Neš ocenila njen potez kao "hrabar korak".

- Neobično je da princeza od Velsa piše ovako lično - dodala je Hana, - pa se tekst može doživeti i kao pomalo kontroverzan.

U svom eseju, princeza naglašava značaj toga da budemo potpuno prisutni u trenucima sa voljenima, jer, kako piše, - prava povezanost počinje iskrenom pažnjom.

Kritičari su se oglasili kao i mnogo puta do sad, a jedna od onih upućenih princezi bila je i "da to nema veze s mozgoom", jer svako bi mogao da posveti pažnju i deci da ne mora da radi, da ne mora da gleda u ekran ceo dan kako bi obezbedio egzistenciju sebi i svojoj porodici.

- I kad ne radimo moramo da budemo na telefonima, pred ekranima, jer mnogo od nas upravo njih koriste da završe obaveze koje ne mogu tokom radnog vremena. Njena izjava nema veze s mozgom. Ona ima ljude koji sve te stvari završavaju umesto nje.

Kejt Midlton tokom posete muzejskim vrtovima Foto: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upozorila je da su ekrani posebno privlačni bebama i maloj deci, jer rano stvaraju navike koje kasnije mogu ometati razvoj emocionalnih i socijalnih veština.

Iako živimo u eri neviđene digitalne povezanosti, tvrdi Kejt, ljudi su sve usamljeniji i sve teže ostvaruju duboke međuljudske odnose. Kao protivtežu, ohrabruje sve da svesno posvete pažnju drugima kod kuće, na poslu ili u zajednici i da čuvaju trenutke koji jačaju istinsku povezanost, poput porodičnih večera, razgovora i pogleda licem u lice.

VIDEO: Kejt na paradi povodom kraljevog rođendana: