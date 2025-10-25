Slušaj vest

Čitač s usana otkrio je navodni razgovor između princa Endrua i princa Vilijama tokom jednog od poslednjih Endruovih javnih pojavljivanja pre nego što se prošle nedelje odrekao svojih kraljevskih titula.

Snimak koji je izazvao reakcije

Jedno od poslednjih Endruovih pojavljivanja u javnosti bilo je na sahrani vojvotkinje od Kenta 16. septembra, gde je bio s ostatkom kraljevske porodice. Snimak njegove interakcije s princem Vilijamom brzo se proširio društvenim mrežama.

Čitač s usana Džeremi Friman za Mirror je analizirao sporni isečak na kom princ Endru stoji pored, kako se čini, zbunjenog princa Vilijama.

"Vilijam je bio besan"

Friman tvrdi da je Endru rekao: "Lepo smo se provodili u tim danima, zar ne... Sećam se tih dana." Na snimku se vidi kako se Endru smeška i pokušava da započne razgovor s Vilijamom, dok su Vilijam i ostali stariji članovi porodice zadržali ozbiljan izraz lica.

princ Vilijam Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kraljevski biograf Endru Louni takođe je komentarisao video, tvrdivši da je Vilijam bio "besan" zbog te interakcije. "Trudio se da se distancira od svog strica i da ne bude fotografisan s njim", rekao je Louni.

"Veruje da se njegov otac nije dovoljno čvrsto nosio s njim, te da su Endru i Sara Ferguson učinili mnogo da potkopaju dobar rad drugih članova kraljevske porodice."

princ Endru Foto: Geoff Robinson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odrekao se svih titula

Prošle nedelje je princ Endru objavio saopštenje u kom navodi da se odriče svojih titula zbog sve većeg pritiska javnosti, podstaknutog optužbama povezanim s pokojnom Virdžinijom Đufre.

Đufre je u memoarima napisala da ju je saradnica Džefrija Epstajna, Gislejn Maksvel, prisilila na seksualni odnos s princom 2001. godine, što je on negirao.

Video: Ša je Čarls rekao Vilijamu u trenutku kad ga je prestolonaslednik poljubi na krunisanju