Tom Henks, legendarni glumac koji je svetu podario nezaboravne uloge u filmovima Forest Gamp i Spasavanje redova Rajana, retko govori o svom privatnom životu. Ipak, iza osmeha i uspeha krije se priča o ljubavi, gubitku i porodičnim ranama koje su trajno obeležile njegovo detinjstvo – i detinjstvo njegove dece.

Njegova prva supruga, glumica Samanta Luis, bila je žena s kojom je Henks započeo život pre nego što je postao holivudska zvezda. Upravo ta priča sada ponovo izlazi na svetlost dana zahvaljujući njegovoj ćerki, Elizabet En Henks (EA), koja je u svojoj knjizi The 10: Memoir of Family And The Open Road otvorila dušu i ispričala sve o odrastanju u senci slavnog oca i majke koja se borila sa sopstvenim demonima.

Ljubav iz studentskih dana

Tom i Samanta (pravim imenom Suzan Dilingem) upoznali su se dok su zajedno studirali pozorište na Državnom univerzitetu Kalifornije u Sakramentu. Povezala ih je ljubav prema glumi, a ubrzo su postali nerazdvojni.

E. A. Henks i Tom Henks na promociji njene knjige „Desetoro: Memoari o porodici i otvorenom putu“ Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Venčali su se 1978. godine, a već sledeće godine dobili sina Kolina, koji je danas uspešan glumac, dok se Elizabet rodila 1982. Porodica je kratko živela u malom stanu u Njujorku, dok je Tom pokušavao da započne svoju glumačku karijeru.

Kraj prvog braka i život sa majkom

Kako je Henksova karijera počela da napreduje, brak je počeo da puca. Dugi periodi odsustva i pritisak slave narušili su porodične odnose, a 1985. godine par se razveo. Deca su ostala da žive sa majkom, dok je Tom vikendima i praznicima dolazio da ih vidi.

U svojoj knjizi Elizabet piše:

„Od pete do četrnaeste godine, živela sam u Sakramentu – u godinama ispunjenim zbrkom, nasiljem, uskraćenošću i ljubavlju.“

E. A. Henks na promociji njene knjige Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Otkrila je i dramatičan trenutak kada je njen otac otkrio da ih je majka preselila u drugi grad bez njegovog znanja.

„Tata je došao po nas u školu, ali nas nije bilo. Ispostavilo se da nas nema već dve nedelje i morao je da nas pronađe,“ napisala je.

Ona takođe piše o tome kako je razvod Henksa i Dilingema imao veliki uticaj na njeno detinjstvo, pošto joj je bilo dozvoljeno da posećuje oca samo vikendom i leti, gde je provodila vreme sa svojom novom polubraćom Četom i Trumanom, koji su rođeni nakon Henksovog braka sa Ritom Vilson.

„Na kraju je postignut sporazum o razvodu, i posećivala bih oca i maćehu (a ubrzo i svoju mlađu polubraću) vikendom i leti“, objasnila je.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca sa suprugom Ritom Vilson:

Tom Henks sa suprugom Ritom Vilson Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Teško detinjstvo i majčina borba

Elizabet se u memoarima prisetila kako su godine nakon razvoda postale sve teže:

„Kako su godine prolazile, dvorište je postajalo toliko puno psećeg izmeta da niste mogli da hodate oko njega, kuća je smrdela na dim. Frižider je najčešće bio prazan ili pun hrane kojoj je istekao rok trajanja, a moja majka je sve više vremena provodila u svom velikom krevetu sa baldahinom, zadubljena u Bibliju“, piše Henks.

„Jedne noći, njeno emocionalno nasilje preraslo je u fizičko nasilje, i nakon toga sam se preselila u Los Anđeles, tačno usred sedmog razreda.“

Slušala je majku kako vrišti, gladovala je, odrastala slušajući molitve i glasne razgovore Samante Luis s Bogom, sve ono što je bivša žena Toma Henksa umela da kontroliše u javnosti.

Elizabet En Henks Foto: Printscreen/Instagram/anhanks

– U mojoj poslednjoj godini srednje škole, zvala je da mi kaže da umire – prisetila se ona.

Govoreći o roditeljima, opisala ih je kao „dvoje povređene dece koja su pokušavala zajedno da se izvuku iz bunara“. To je rečenica koja snažno odjekuje s obzirom na to da je i sam Tom Henks u jednom intervjuu priznao da se plašio da je „svojoj deci preneo iste osećaje koje je i sam imao u detinjstvu“.

Tragičan kraj Samante Luis

Samanta Luis povukla se iz javnosti nakon razvoda, ali njenu priču prekinula je tragična bolest – borba sa rakom kostiju. Preminula je 2002. godine, u 49. godini života.

Elizabetin memoar ne prikazuje samo bol, već i proces izlečenja. Njene reči su pokušaj da se razumeju složene porodične veze, ali i da se oprosti prošlosti koja je, kako kaže, „bila jednako lepa koliko i razarajuća“.

