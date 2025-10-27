Slušaj vest

Megan Markl uspela je da ponovo izazove negativne komnetare javnosti, a i ovaj put je posredi njen "bezobrazluk", kako komentarišu na X mreži.

Vojvotkinja od Saseksa bila je sinoć na predstavljanju knjige "The Family Home: Inspiring Ideas for a Home Filled with Joy" u Montesitu, sa prijateljicom sa fakulteta Kortni Adamo, koja je zajedno sa suprugom Majklom Adamom napisala priručnik o roditeljstvu.

Nakon što je voditeljka promocije održala uvodni govor, Megan Markl zahvalila je okupljenima što su podržali njenu dugogodišnju prijateljicu. Kortni Adamo je napomenula da joj je čast da tom događaju, vojvotkinja ju je prekinula, i primakla mikrofon ka njenim ustima.

"Mogla bih da ga držim umesto tebe", rekla je Megan Markl kroz osmeh, ali mnogima nije bio smešan njen potez. "Ovo me čini tako nervoznom", dodala je Kortni, a supruga princa Harija se nasmejala nakon tog komentara i zagrlila poznatu autorku.

Adamo je poručila: "Toliko sam ovakvih stvari radila i prvi put sam nervozna". Ako bi se korisnici X platforme pitali da presude, rekli bi da je tu nervozu izazvala drska i nametljiva Megan Markl. "Radi sve kako bi privukla pažnju na sebe", "Neka ostavi više ljude na miru, ova žena uopšte ne izgleda srećno što je pored nje"; "Da joj je to zaista iskrena prijateljica, ne bi se tako trgla kad ju je Megan dotakla", "Bezobrazna je","PRAVA ZMIJA. Da je meni ovo uradila, u životu je ne bih pogledala", glase kritike sa nekadašnjeg Tvitera gde je objavljen snimak spornog poteza vojvotkinje - jedan u njizu njenih skandala.

Megan Markl Foto: Fortune Magazine / Ferrari / Profimedia

I ranije se komentarisalo na društvenim mrežama o njenoj više nego izraženoj želji da uvek bude u prvom planu u javnosti. Tu želju nekada ne može da iskontroliše, pa javno pokazuje da smatra kako sve zna najbolje, zbog čega su je proglasili za narcisa.

Nametljivo ponašanje u tom stilu ispoljavala je i prema suprugu, princu Hariju, zbog čega mnogi kažu da je ona više nego dominatna u njihovom braku.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

VIDEO: Megan igra pred porođaj: