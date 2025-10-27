Slušaj vest

Poznati glumac Lazar Ristovski obeležio je svoj 73. rođendan, a tim povodom ponovo je privukao pažnju javnosti fotografijom sa svojom partnerkom, glumicom Anicom Lazić, koja je od njega mlađa 39 godina.

Na svom profilu na društvenim mrežama Ristovski je podelio zajedničku sliku sa Anicom, uz kratak, ali emotivan komentar:

„Sedamdeset i neki rođendan slavim sa mojom Anicom.“

Objava je za izazvala veliki broj reakcija i poruka podrške. Korisnici instagrama su poručivali da je njihova ljubav dokaz da „godine nisu važne kada je srce iskreno“.

„Predivni ste, ljubav pobeđuje sve!“, „Neka vam sreća traje zauvek“ – samo su neki od komentara ispod objave.

Ljubavna priča

Lazar Ristovski šokirao je javnost kad je potvrdio vezu s 39 godina mlađom koleginicom Anicom Lazić. Nedugo pre nego što su započeli vezu, glumac se rastao od supruge Danice, s kojom je proveo 42 godine.

Klikom na link pogledajte kako Anica Lazić uživa na jahti.

Lazar Ristovski  Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Anica i Lazar su često bili na meti kritika zbog razlike u godinama, međutim, kako ona kaže, danas dobija samo poruke podrške.

- Danas primam samo lepe poruke podrške od ljudi iz čitavog regiona. Mnogi su se prepoznali u našoj priči. Vidim da se svest kod svih nas diže i nema više zabranjenih ljubavi. Ljudi žele da vole i da budu voljeni. Mnogo je parova gde je velika razlika u godinama, samo što nisu izloženi javnosti kao Lazar i ja. Ljubav ne trpi ograničenja. Ne treba iznositi intimnu u javnost, ali ne treba ni kriti ljubav - rekla je Anica svojevremeno.

Ne propustitePop kulturaAnica Lazić na ludoj žurki na brodu: Senzualno se uvija pored Ristovskog dok je snima, a onda joj je glumac nešto dobacio
Anica Lazić i Lazar Ristovski
Pop kulturaIzabranica Lazara Ristovskog probudila maštu pripijenom haljinom: Anica nadogradila kosu do struka
Anica Lazić za snimanje serije Krunska 11 nadogradila kosu
KulturaSvetska premijera srpskog filma "Saučesnici" u Los Anđelesu: Projekcija u poznatom bioskopu "Chinese Theatre“ na Holivud Bulevaru
Zoran Cvijanovic i Danica Ristovski u filmu Saučesnici
Pop kulturaPrava ljubav godine ne broji: Lazar Ristovski sa devojkom u gostima kod Verice i Veljka, evo šta im je kreatorka priredila
Anica Lazic i Lazar Ristovski u druženju sa Vericom Rakočević i Veljkom Kuzmančevićem

Bonus video: Rođendan Lazara Ristovskog 

Lazar Ristovski napunio 71. godinu Izvor: Instagram/lazar.ristoviski