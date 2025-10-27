Slušaj vest

Prema pisanju stranih medija, napetost u Bakingemskoj palati sve je izraženija. Kralj Čarls i njegov najstariji sin, princ Vilijam, navodno su prestali da komuniciraju. Prema izvorima bliskim palati, otac i sin počeli su da se udaljavaju nakon što je Vilijam javno komentarisao odgoj, modernizaciju monarhije i važnosti emocionalne otvorenosti.

Kralj Čarls i princ VIlijam na sahrani vojvotkinje od Kenta Foto: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Koristio je reči koje su duboko pogodile kralja, koji je inače privržen tradiciji i dužnosti. Posebno ga je zabolela Vilijamova izjava da želi da "izgradi toplo i sigurno porodično okruženje", što je kralj protumačio kao aludiranje na njihovu komplikovanu porodičnu prošlost. Nakon toga je odnos postajao sve hladniji i distanciraniji.

"Kralj se oseća potkopano, kao da njegov sin dovodi u pitanje njegov autoritet i način vođenja monarhije. Njihova komunikacija je svedena na minimum, a odnosi su napeti do pucanja", rekao je izvor za britanske medije.

princ Vilijam,kralj Čarls Foto: PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Čarls i Vilijam, ističu oni dobro upućeni, ne razlikuju se samo karakterno već i ideološki. Dok Čarls monarhiju vidi kao simbol stabilnosti i tradicije, Vilijam želi da je prilagodi modernom dobu, da uvede manje formalnosti, više transparentnosti, manje simbolike...

Inače, kralj Čarls je početkom prošle godine otkrio da ima rak i da ide na hemoterapiju. Zbog problema sa zdravljem, posebno je osetljiv na sve, pa tako i na Vilijamove reči koje je on mogao da protumači kao manjak podrške svog naslednika. S druge strane, Vilijam smatra da su iskrenost i spremnost na promene nužni ako monarhija želi da opstane u decenijama koje dolaze.

Foto: Yui Mok / PA Images / Profimedia

Ostaje da se vidi hoće li otac i sin uspeti da prebrode ovaj ideološki jaz ili je ovo početak još jedne porodične svađe, piše Story.hr.

