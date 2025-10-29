Melanija i Donald Tramp tokom jedne od Noći veštica

Slušaj vest

Bliži se "Noć veštica", a Bela kuća će i ovog oktobra izgledati spektakularno. Melanija Tramp otkrila je ovogodišnju dekoraciju Bele kuće, otvarajući prvu prazničnu sezonu od 2020. godine.

Melanija Tramp odabrala je dekoraciju za "Noć veštica" - izvadila bundeve i druge jesenje ukrasne detalje kako bi Bela kuća bila okićena u duhu ovog praznika. Usred kontinuirane kontroverze oko širokih građevinskih projekata Bele kuće, Melanija se pripremila za predstojeću proslavu praznika koja će biti održana samo nekoliko koraka od srušenog Istočnog krila.

„@whitehouse se sprema za Noć veštica “, objavila je njena kancelarija na društvenoj mreži Iks u utorak, 28. oktobra, uz fotografiju dekoracija koje su u toku.

Za razliku od prethodnih godina u Beloj kući, Melanija koja je bila kritikovana zbog stilskih odluka tokom prvog mandata svog muža izgleda da se opredelila za jednostavniju dekoraciju za početak užurbane praznične sezone. Zadnji ulaz i stepenice ukrašeni su bundevama, a šareno lišće se spušta između stubova Južnog portika.

Dekoracija više podseća na generičku jesenju temu nego za "Noć veštica"; međutim, to bi mogla da bude namerna odluka kako se ne bi uplašila deca koja dolaze na tradicionalnu zabavu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i njegovom suprugom.

Melanija je tokom prethodnog mandata svog supruga birala drugačije dekoracije. Tako je 2019. odabrala vretenasto drveće i narandžasto osvetljenje koje je doprinelo stvaranju atmosfere. Događaj "Noć veštica ili skupljanje poslastica" uz socijalnu distancu tokom pandemije koronavirusa 2020. godine takođe je imao jesenji utisak, ali sa daleko većom raznolikošću ukrasa nego što se čini da će to biti ove godine.

Melanija i Donald Tramp tokom jedne od Noći veštica Foto: EPA/Chris Kleponis

Melanija nije uvek imala lak odnos sa praznicima u Beloj kući. Godine 2020, audio snimak prve dame je procureo na CNN, na kom se čulo kako se žali da je odgovorna i za estetiku Trampovog predsedničkog mandata, kao i za kontroverzniju politiku svog supruga.

"Radim... iz sveg srca oko božićnih stvari, znaš, koga briga za božićne stvari i ukrase?", rekla je Melanija na snimku, koji je napravljen 2018. godine. "Ali moram to da uradim, zar ne?"

"U redu, a onda to uradim i kažem da radim na Božiću i planiram za Božić, a oni rekoše: 'Oh, šta je sa decom koja su bila razdvojena?' Dajte, pauzirajte", nastavila je uz sočnu psovku.

Nakon četvorogodišnjeg odmora od Bele kuće, Melanijini prijatelji i članovi kluba Mar-a-Lago rekli su za "People" u decembru 2024. da će ona nastaviti tradicije Bele kuće tokom drugog mandata svog supruga.

Melanija i Donald Tramp tokom jedne od Noći veštica Foto: Reuters / Joshua Roberts

"Melanija će uraditi ono što se od nje traži kao od prve dame, ali pod njenim uslovima, a to uključuje i ukrašavanje Bele kuće za božićne praznike", rekao je izvor sa društvenih mreža u Palm Biču za časopis PEOPLE. "Ona će sama postaviti svoj raspored, stvoriti svoja pravila i plasirati svoj ukus." Međutim, prema nedavno objavljenom izveštaju, prva dama ne preuzima nikakve zasluge za kontroverzno uništavanje istočnog krila Bele kuće radi izgradnje predsedničke veoma hvaljene balske sale.

Iako se navodi da su neka od ranih renoviranja Bele kuće predsednika - poput popločavanja ružičnjaka - urađena u saradnji sa njegovom suprugom, Volstrit žurnal je ove nedelje objavio da Melanija nije saglasna sa planovima za balsku dvoranu. Istražujući kako Donald sprovodi kontroverzno rušenje istorijske zgrade vrtoglavom brzinom, publikacija je navela da je Melanija "privatno izrazila zabrinutost zbog rušenja Istočnog krila i rekla saradnicima da to nije njen projekat, prema rečima zvaničnika administracije".

(Kurir.rs/ Žena/ People)

Bonus video: Da li je Tramp isprovocirao Bajdena kada ga je pozvao?