šta vi kažete na ovo?

šta vi kažete na ovo?

Princ Hari i Megan Markl u prvim redovima na utakmici Dodžersa u Los Anđelesu

Slušaj vest

Princ Hari i Megan Markl ponovo su izazvali pažnju javnosti — ovog puta na četvrtoj utakmici Svetske serije u bejzbolu, gde su zauzeli najbolja mesta u prvim redovima, ispred slavnih sportskih legendi.

Kraljevski par, koji se u potpunosti uklopio u lajfstajl Los Anđelesa, stigao je na meč obučeni u Dodžers opremu, sa plavim kapama i belim košuljama. Kamere su ih često zumirale dok su opušteno uživali u atmosferi velikog događaja.

Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju nije bio njihov osmeh, već pozicija u publici — Hari i Megan sedeli su u prvom redu, dok su Medžik Džonson i Sendi Koufaks, legendarni igrači i pravi sportski simboli Los Anđelesa, bili premešteni u drugi red.

Princ Hari i Megan Markl u prvim redovima na utakmici Dodžersa u Los Anđelesu ispred Medžika Džonsona i Sendija Koufaksa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Hari i Megan ispred Koufaksa? Nerealno!"

Odluka organizatora odmah je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama.

„Princ Hari i njegova žena sede ispred Sendija Koufaksa ? Neverovatno!“

? Neverovatno!“ „Zašto, pobogu, oni sede ispred Sendija?“

„Medžik Džonson je prava kraljevska porodica Los Anđelesa.“

Princ Hari i Megan Markl u prvim redovima na utakmici Dodžersa u Los Anđelesu Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsećamo, Džonson je suvlasnik Dodžersa, kao i nekadašnji NBA superstar, dok je Koufaks četvorostruki šampion Svetske serije i član Kuće slavnih.

Od Toronta do Los Anđelesa

Pre utakmice, MLB je podelio snimak na kojem se Hari i Megan srdačno pozdravljaju sa navijačima dok uz obezbeđenje zauzimaju svoja mesta.

Princ Hari i Megan Markl u prvim redovima na utakmici Dodžersa u Los Anđelesu Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Megan je sedela desno od Harija, na mestu tačno iza časovnika za merenje vremena bacanja — pozicija koja inače košta desetine hiljada dolara. Nije poznato da li su mesta platili sami ili su bili posebni gosti tima. Njihov izbor da navijaju za Dodžerse iznenadio je mnoge, jer oboje imaju jake veze sa Kanadom.

Megan je sedam godina živela u Torontu, dok je snimala seriju Suits, često govoreći koliko voli taj grad.

„To je kao moj dom“, rekla je svojevremeno za časopis Best Health. „Ljudi su ljubazni, hrana je odlična, a ima i mnogo zelenih oaza.“

Hari je, s druge strane, u Kanadi prošao deo vojne obuke, a zemlja je i dalje deo Komonvelta, čiji je kralj Čarls — njegov otac — šef države.

Bonus video: Megan Markl igra pred porođaj