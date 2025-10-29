Slušaj vest

Princ Hari i Megan Markl ponovo su izazvali pažnju javnosti — ovog puta na četvrtoj utakmici Svetske serije u bejzbolu, gde su zauzeli najbolja mesta u prvim redovima, ispred slavnih sportskih legendi.

Kraljevski par, koji se u potpunosti uklopio u lajfstajl Los Anđelesa, stigao je na meč obučeni u Dodžers opremu, sa plavim kapama i belim košuljama. Kamere su ih često zumirale dok su opušteno uživali u atmosferi velikog događaja.

Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju nije bio njihov osmeh, već pozicija u publici — Hari i Megan sedeli su u prvom redu, dok su Medžik Džonson i Sendi Koufaks, legendarni igrači i pravi sportski simboli Los Anđelesa, bili premešteni u drugi red.

Princ Hari i Megan Markl u prvim redovima na utakmici Dodžersa u Los Anđelesu ispred Medžika Džonsona i Sendija Koufaksa
Princ Hari i Megan Markl u prvim redovima na utakmici Dodžersa u Los Anđelesu ispred Medžika Džonsona i Sendija Koufaksa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Hari i Megan ispred Koufaksa? Nerealno!"

Odluka organizatora odmah je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. 

  • „Princ Hari i njegova žena sede ispred Sendija Koufaksa? Neverovatno!“
  • „Zašto, pobogu, oni sede ispred Sendija?“
  • „Medžik Džonson je prava kraljevska porodica Los Anđelesa.“

Princ Hari i Megan Markl u prvim redovima na utakmici Dodžersa u Los Anđelesu
Princ Hari i Megan Markl u prvim redovima na utakmici Dodžersa u Los Anđelesu Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Podsećamo, Džonson je suvlasnik Dodžersa, kao i nekadašnji NBA superstar, dok je Koufaks četvorostruki šampion Svetske serije i član Kuće slavnih.

Od Toronta do Los Anđelesa

Pre utakmice, MLB je podelio snimak na kojem se Hari i Megan srdačno pozdravljaju sa navijačima dok uz obezbeđenje zauzimaju svoja mesta.

Princ Hari i Megan Markl u prvim redovima na utakmici Dodžersa u Los Anđelesu
Princ Hari i Megan Markl u prvim redovima na utakmici Dodžersa u Los Anđelesu Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Megan je sedela desno od Harija, na mestu tačno iza časovnika za merenje vremena bacanja — pozicija koja inače košta desetine hiljada dolara. Nije poznato da li su mesta platili sami ili su bili posebni gosti tima. Njihov izbor da navijaju za Dodžerse iznenadio je mnoge, jer oboje imaju jake veze sa Kanadom.

Megan je sedam godina živela u Torontu, dok je snimala seriju Suits, često govoreći koliko voli taj grad.

„To je kao moj dom“, rekla je svojevremeno za časopis Best Health. „Ljudi su ljubazni, hrana je odlična, a ima i mnogo zelenih oaza.“

Hari je, s druge strane, u Kanadi prošao deo vojne obuke, a zemlja je i dalje deo Komonvelta, čiji je kralj Čarls — njegov otac — šef države.

Ne propustitePop kulturaRetko ih viđamo, ali uvek razneže: Megan Markl podelila snimak princa Arčija i princeze Lilibet na divnom mestu
princ Hari, Megan Markl snuždeni
Pop kulturaOtkriveno ko je najomraženija ličnost ove godine: Pi Didi više nije "na tronu“, njegovo mesto preuzela ova slavna dama!
Paf Dedi Pi Didi
Pop kulturaMegan Markl objavila fotografiju princeze Lilibet: Svi su primetili istu stvar kod ćerkice vojvotkinje od Saseksa
Megan Markl u žutoj košulji sa slamnatim šeširom
Pop kulturaPrinc Hari zahteva da se Megan smiri i da spusti loptu: Spreman je za novo poglavlje, a ona ga koči
w-57189909.jpg
Pop kulturaNovi skandal Megan Markl u Parizu: Kamere su sve snimile, nema opravdanja za ovaj postupak
Megan Markl
Pop kultura"Gde ti je bila pamet, Megan Markl?" Digla noge u najgorem trenutku, princeza Dajana se prevrće u grobu
princeza Dajana i Megan Markl

 Bonus video: Megan Markl igra pred porođaj

Megan Markl igra pred porođaj Izvor: Instagram/meghan