Novinarka Emili Maitlis, poznata po ozloglašenom intervjuu s princom Endrjuom za BBC-jev Newsnight 2019. godine, izjavila je kako je moguće da se princ Vilijam prošle nedelje sastao sa svojim sestrama, princezama Eugenijom i Beatris, i izneo im ultimatum.

Ove tvrdnje pojavile su se neposredno nakon što su Endrju i njegova bivša supruga Sara Ferguson navodno pristali da napuste Royal Lodge, raskošnu vilu u Vindsoru u kojoj žive još od 2008. godine. Pritisak javnosti se poslednjih meseci pojačao zbog Endrjuovih veza s osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom.

princeza Eugenija Foto: Profimedia

Prijatelji vojvotkinje od Jorka otkrili su Daily Mail-u da Sara prolazi kroz težak period, te da se oseća kao da "nema gde ni s kim da ode". Međutim, iz kraljevskih krugova ističu da kralj Čarls nema nikakvu pravnu obavezu prema svojoj bivšoj snaji, koja u poslednjih gotovo dvadeset godina praktično živi kao "podstanarka" u Endrjuovoj rezidenciji.

U novom nastavku ove kraljevske sage, Maitlis je u podkastu "The News Agents" opisala medijsku pometnju koja je nastala u četvrtak uveče ispred Royal Lodge-a, nakon što su novinari dobili dojavu da bi moglo da dođe do pomaka u "slučaju princa Endrjua".

princeza Beatris Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Imaju pravo na titulu princeze, ali...

"Pojavila se priča da je ranije tog dana možda došlo do sastanka između princa Vilijama i princeza Beatris i Eugenije, na kom im je poručeno da moraju da nagovore oca da se iseli iz Royal Lodge-a, inače će se ponovo razmotriti njihove titule", rekla je Maitlis.

"One trenutno imaju pravo na titulu princeze, ali, prema informacijama do kojih smo došli, osećale su određeni pritisak. Jasno je zašto bi Endrju, kao otac, želeo da zaštiti svoje ćerke i zadrži njihove titule pod svaku cenu."

Foto: Printscreen/ X

Prema rečima Maitlis, plan je bio da kralj Čarls, koji se nedavno vratio iz posete Vatikanu i audijencije kod pape, lično navrati u Royal Lodge kako bi "održao ozbiljan razgovor" sa svojim mlađim bratom.

"Novinarima je iz palate rečeno da bi mogla da se očekuje ‘gužva’ ispred Royal Lodge-a, ali detalji nisu bili jasni", rekla je.

Kralj Čarls III i princ Vilijam na klimatskom samitu COP30 Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

"Ideja je bila da se ne snima sam razgovor, već samo trenutak kad kraljev automobil dolazi pred rezidenciju. Međutim, kad su uočili helikoptere i medijsku gužvu, u palati su se uspaničili i odlučili da sve otkažu. Kralj se tada samo vratio kući i nikad nije došao."

