Slavna pevačica Selin Dion (57) otkrila je da je u svoj dom ugradila SOS dugmad kao meru predostrožnosti u slučaju daljeg pogoršanja zdravstvenog stanja. Zvezda svetske muzike već godinama je teško bolesna. Ona ima retki neurološki poremećaj koji je poznat kao sindrom ukočene osobe (Stiff-Person Syndrome), a izaziva bolne grčeve i gubitak pokretljivosti. Zato se skoro i ne pojavljuje u javnosti.

Selin Dion Foto: Profimedia

Selin je u razgovoru za „People“ objasnila da su njeni petnaestogodišnji blizanci, Edi i Nelson, obučeni kako da joj pomognu u hitnim situacijama. „Imamo SOS dugmad po kući i oni znaju kako da me okrenu na bok ako dođe do spazma. Ideja nije bila da ih uplašim, već da razumeju šta da urade ako mi bude potrebna pomoć“, rekla je Dion.

Borba sa bolešću i život u senci sindroma

Sindrom ukočene osobe retka je autoimuna bolest nervnog sistema koja uzrokuje postupnu ukočenost mišića, grčeve i bol. U težim slučajevima može ograničiti kretanje i izazvati opasne napade spazma. Pevačica je prvi put o svojoj dijagnozi progovorila 2022. godine, otkrivši da je bolest u poodmakloj fazi i da joj značajno otežava svakodnevni život.

Selin Dion u Parizu na otvaranju Olipijskih igara Foto: Gvg / imago sportfotodienst / Profimedia

Njen najstariji sin Rene-Čarls (25) i dalje joj pruža podršku, iako više ne živi sa porodicom. Zbog zdravstvenog stanja, Selin se povukla sa scene. Poslednji koncert održala je 8. marta 2020. u Njuarku, pre nego što je pandemija prekinula turneju. Ipak, poslednji put nastupila je na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, kada je u čast Edit Pjafizvela legendarnu pesmu “L’Hymne à l’amour” i izazvala ovacije publike.

Selin Dion, Rene Anželil Foto: Francois Guillot / AFP / Profimedia

Gubitak koji je promenio njen život

Selin je 2016. godine izgubila supruga i menadžeraRenea Anželila, koji je umro nakon duge borbe sa rakom grla. Njegova smrt ostavila je dubok trag na pevačicu i njenu decu, a Selin priznaje da se nikada potpuno nije oporavila od tog gubitka.

Danas, iako daleko od svetla reflektora, Selin Dion ostaje simbol snage, hrabrosti i ljubavi prema porodici. Njen klasik “My Heart Will Go On” i dalje je jedna od najpoznatijih pesama u istoriji muzike – simbol žene koja, i kada joj je najteže, peva iz srca.

