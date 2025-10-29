Slušaj vest

Bivša voditeljka Sky Sportsa otvoreno je govorila o strašnom napadu koji je doživela. U potresnoj objavi na Instagramu, izrazila je posebno razočaranje prema obezbeđenju, koje je, kako kaže, bilo „apsolutno beskorisno“ i „nije učinilo ništa“.

Kirsti Galaher otkrila da ju je muškarac „šutnuo kao fudbalsku loptu“ na ulici u centru Londona

Kirsti Galaher Foto: Instagram

Detalji napada

„Šetala sam trotoarom i primetila ovog tipa, potpuno u crnom, pokrivenog, kako dolazi ka meni.“

„Uvek sam na oprezu. On je samo dolazio prema meni, pa sam se pomerila sa strane, a onda je prošao pored. Okrenuo se i šutnuo me kao da šutira fudbalsku loptu. Desilo se to sinoć oko sedam uveče, usred ulice, pred ljudima, a on je odmah pobegao. Još sam u šoku, i modrice to potvrđuju. Ne mogu da verujem šta se dogodilo.“ poručila je voditeljka.

„Nisam bila provokativna na bilo koji način. Samo sam obavljala svoje poslove. Samo sam išla do auta da se vratim kući svojoj porodici.“

Pomoć prolaznika i razočaranje u obezbeđenje

„Srećom, bilo je svedoka. Nekoliko divnih devojaka je videlo šta se dogodilo i priteklo mi u pomoć. Ali, obezbeđenje na obližnjim vratima bilo je apsolutno beskorisno i nije učinilo ništa, što je bilo ogromno razočaranje. Nisam mogla da verujem da je neko, stranac, odlučio iz nekog razloga da li ima problem sa ženama ili je samo oportunista da me ne voli i jednostavno mi šutne. To nije u redu, nije u redu, nije u redu.“ rekla je voditeljka.