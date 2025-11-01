Slušaj vest

Poznato je da je princ Vilijam jedna od ključnih figura koje stoje iza pritiska na princa Endrua da se odrekne svojih titula i napusti Royal Lodge. Međutim, Vilijamova odbojnost prema osramoćenom stricu navodno seže dublje od Endruovog prijateljstva s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. Priča se da je Vilijam bio uvređen "omalovažavajućim komentarima" koje je Endru izneo na račun njegove supruge, Kejt Midlton.

Kejt i Vilijam u poseti osnovnoj školi Churchtown Primary School Foto: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

Vilijam je navodno bio besan

Analitičarka kraljevske porodice Hilari Fordvič je za Fox News objasnila pozadinu sukoba, tvrdeći da je sve započelo Endruovom ljubomorom. "Svađa između princa Vilijama i Endrua započela je prvenstveno zbog Endruove ljubomore i posledičnih omalovažavajućih komentara o Kejt Midlton", kaže Fordvič.

"Princ Vilijam bio je besan. Budući da je izrazito zaštitnički nastrojen, odlučio je da više ne toleriše nikakvo neprimereno ponašanje ili skandale koji uključuju Endrua."

princ Endru Foto: ANDY RAIN/EPA

"Endru će biti prah"

Slično je ispričao i autor Endru Louni. On tvrdi da se Endru neprimereno ponašao prema Kejt jer je smatrao da nije dovoljno aristokratskog porekla. "Moj izvor je rekao da je Endru bio nepristojan prema Kejt. I mislim da je verovatno bio nepristojan jer je pravi snob", nagađa Louni.

Princ Vilijam odlučio ko neće biti na njegovom krunisanju Foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

"Iako mogu samo da nagađaju, niko nema ružnu reč da kaže o Kejt Midlton. Ona je spasiteljica kraljevske porodice. Endru je ljubomoran na ljude. Možda je čak ljubomoran na Vilijamovu popularnost. Ali znam da kada Vilijam dođe na presto, Endru će biti prah."

Crvena krpa za bika

Kraljevski analitičar Ijan Pelham Tarner ističe da stariji članovi porodice teško podnose kada ih zasene mlađi i popularniji. "Stvarnost je da svi stariji članovi kraljevske porodice mrze da budu zasenjeni novim, mladim pridošlicama. Endru je uvek želeo više popularnosti za svoje dve ćerke. Kad se Kejt pojavila u Vilijamovom naručju i bila zaštićena od strane drugih članova kraljevske porodice, to je bilo kao crvena krpa biku", objašnjava Tarner.

princ Endru Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

"Endru je uvek mislio da treba on da bude kralj, a ne Čarls. Godinama je tinjala zavist. To je verovatno razlog zašto Vilijam sada zauzima vrlo čvrst stav protiv Endrua", zaključuje.

Video: Šta je Čarls rekao Vilijamu kada je prestolonaslednik poljubio na krunisanju