Princ Vilijam i princeza Kejt Midlton napokon su se skrasili u svom novom domu. Kraljevski par s troje dece, princem Džordžom (12), princezom Šarlot (10) i princem Luijem (7), preselio se u imanje Forest Lodge u Vindsoru.

Ovo je njihova druga selidba u tri godine. Naime, 2022. su se preselili iz Londona u Adelaide Cottage, takođe u Vindsoru, kako bi pobegli od gradske vreve.

profimedia-1045483284.jpg
Foto: Pool / Goff Photos / Profimedia

Razlog zbog kog su se preselili u Adelaide Cottage je bio taj što su hteli da budu što bliže kraljici Elizabeti II. Nažalost, ona je preminula nedugo nakon toga.

Takođe, u Vindsoru su imali više privatnosti, a i bili su bliže Kejtinoj porodici, koja živi u Baklbariju u Berkširu. Za razliku od palate u glavnom gradu, u Adelaide-u su imali mnogo manje prostora.

Kejt i Vilijam u poseti osnovnoj školi Churchtown Primary School
Foto: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

Naime, Adelaide Cottage ima četiri spavaće sobe, a u Kensingtonu su imali čak njih 20. U tom periodu im je odgovarao znatno manji dom jer su svojoj deci hteli da priušte prizemniji, skromniji odgoj.

princ Endrju i princ Vilijam
Kejt Midlton u poseti osnovnoj školi Churchtown Primary School
profimedia-0990855470.jpg
Kejt Midlton u poseti Rosehill Community centru u Oksfordu

