Kralj Čarls i princ VIlijam na sahrani vojvotkinje od Kenta

Za samo dve nedelje, princ Vilijam je uradio ono što kralj Čarls nije uspeo za tri godine: stricu Endruu je oduzeo titule i poslao ga iz raskošnog doma na imanju Vindsor. U pozadini svega, prema britanskim medijima, krije se borba za moć, ali i pokušaj spasavanja moralnog kredibiliteta monarhije.

Vilijam preuzima uzde dok otac slabi

Otkako je kralj Čarls III prošle godine objavio da boluje od neizlečive bolesti, u britanskim dvorovima se sve češće govori o neformalnom prenosu moći na princa od Velsa. Iako Bakingemska palata javno umanjuje ozbiljnost kraljevog stanja, iza kulisa se, tvrde izvori za Daily Beast, događa suptilna smena generacija.

"Čarls pokušava da reši problem s Endruom već tri godine, ali bez uspeha. Vilijam je to rešio za dve nedelje. On je sada kralj u svemu osim po imenu", izjavio je jedan izvor blizak palati.

Ova "tiha revolucija" pokazuje koliko se odnosi unutar kraljevske porodice menjaju. Dok je Čarls poznat po opreznom i sporom pristupu, Vilijam je odlučniji, hladniji i, čini se, spreman da povuče poteze koje njegov otac nije imao hrabrosti da sprovede.

Polovično rešenje razljutilo Vilijama

Princ Endru, kraljev brat i bivši vojvoda od Jorka, godinama je bio trn u oku monarhije. Njegova povezanost s pokojnim američkim milijarderom i seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom ozbiljno je narušila ugled porodice, a pokušaji rehabilitacije pokazali su se kao potpuni fijasko.

Nakon smrti kraljice Elizabete II, Čarls je pokušao da pomiri porodicu i da Endruu drugu šansu, ali taj potez je izazvao ogorčenje javnosti. Kad su britanski mediji u oktobru prošle godine objavili da Endru gubi titulu vojvode, ali zadržava status princa i raskošnu rezidenciju Royal Lodge, mnogi su smatrali da je reč o polovičnom rešenju.

Vilijam je, kažu izvori, bio ogorčen. Smatrao je da takav kompromis samo produbljuje krizu poverenja javnosti u monarhiju. Dve nedelje kasnije, odluka je promenjena, Endru je izgubio sve titule i mora da napusti Royal Lodge.

Kraljev fijasko i Vilijamova intervencija

Palata je zvanično saopštila da odluku potpisuje kralj Čarls, ali iza kulisa mnogi tvrde da je sve režirao Vilijam. Očev pokušaj da se prikaže kao odlučan monarh bio je, smatraju analitičari, tek pokušaj spasavanja obraza.

"Ovo nije bila pobeda kralja Čarlsa, nego priznanje da je izgubio kontrolu nad situacijom", rekao je bivši dvorski savetnik za britanski The Royalist.

Dodaje i da je kralj, iscrpljen borbom s bratom i padom popularnosti monarhije, konačno popustio pred sinovljevom odlučnošću.

Stric bez krune, ali ne i bez povlastica

Endru će sada živeti u manjoj kući na kraljevskom imanju Sandringem, a i dalje će primati pozamašnu penziju. Palata tvrdi da time žele da mu omoguće "miran život izvan javnosti", ali mnogi to smatraju pokušajem da se skandal gurne pod tepih.

"Ovo je samo kozmetička promena. Endru možda više nije princ, ali i dalje uživa u privilegijama koje obični građani mogu samo da sanjaju", ističe jedan britanski komentator.

Vilijam, međutim, dobro razume da je imidž monarhije krhka stvar. Nakon godina pritiska zbog Endruovih afera, ali i sukoba s princem Harijem, naslednik prestola želi da pokaže da zna da povuče jasnu crtu.

Kako monarhija pokušava da se spasi od sebe same

Britanska monarhija već decenijama balansira između tradicije i savremenosti, ali skandal s Endruom pokazao je koliko je taj balans težak. Povezanost s Epstajnom, optužbe žrtava, nedostatak transparentnosti i pokušaji zataškavanja ozbiljno su uzdrmali poverenje javnosti.

Iako je Endru 2022. nagodio slučaj s Virdžinijom Đufre, koja ga je optužila za seksualno zlostavljanje dok je bila maloletna, nikada nije pravno odgovarao. Pitanja o njegovom ponašanju dok je služio kao trgovinski izaslanik, o finansiranju njegove raskošne rezidencije i o njegovoj stvarnoj ulozi u kraljevskim poslovima – i dalje su otvorena.

"Sve dok se ti problemi ne reše transparentno, skandal će se vraćati. Promena imena neće izbrisati prošlost", upozorava jedan istoričar s londonskog King’s Collegea.

Vilijamov potez s dugoročnim posledicama

U Velikoj Britaniji mnogi ovaj potez vide kao prekretnicu i to ne samo u odnosu između oca i sina, nego i u budućnosti same monarhije. Vilijamov odlučni pristup signalizira novu eru: onu u kojoj javni imidž i moralna verodostojnost imaju veću težinu od porodičnih lojalnosti.

Međutim, iako je Endru sada zvanično "civil", institucija još uvek okleva da ga se potpuno odrekne. Najveći test tek sledi i čeka se hoće li policija ikada otvoriti novu istragu o njegovim vezama s Epstajnom i drugim kontroverznim osobama.

Za sada, Vilijam je pokazao da zna da povuče crtu. Ali britanska javnost sve češće postavlja pitanje: može li jedna porodica koja krije svoje tajne zaista da predstavlja moralni kompas nacije?

