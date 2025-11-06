Slušaj vest

Hoće li se na Eurosongu u Beču takmičiti i Kanada? O tome se naveliko raspravlja po eurovizijskim portalima otkako je otkriveno da je kanadska savezna vlada u svoj aktualni proračun uvrstila i novac namenjen u učestvovanju ove zemlje na najpopularnijem televizijsko-muzičkom spektaklu u Evropi.

Evrovizija 2026 Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Da kanadski CBC o tome pregovara s European Broadcasting Union može se naslutiti i iz izjave direktora Eurosonga Martina Grina:

"Uvek nas uzbuđuje saznanje da emiteri žele biti deo najveće muzičke emisije na svetu. Naši razgovori s Kanadom tek su započeli, veselimo se nastavku - kazao je Grin za ESC Today.

Inače, CBC je pridruženi deo EBU-a od 1950. godine, a da bi učestvovala na Evrosongu, prema pravilima, treba, poput Australije, dobiti poseban poziv organizatora Eurosonga. Što se kanadskih glazbenika tiče, oni su i dosad učestvovali na Eurosongu pevajući za zemlje koje su se takmičile na ovom festivalu, a među njima najpoznatiji je nastup Selin Dion koja je 1988. godine nastupila za Švajcarsku.

(Kurir.rs/Jutarnji)