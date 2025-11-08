Slušaj vest

Anica Lazić iznenadila je pratioce fotografijom u nešto drugačijem izdanju nego što su navikli da je vide. Umesto glamuroznih pojavljivanja, glumica je ovog puta podelila trenutak iz svog doma, pozirajući u crnoj pidžami i kućnim papučama.

Na fotografiji se vidi i deo njenog dnevnog boravka - veliki televizor postavljen na polici sa staklenim vratima, ispunjenoj knjigama. Prostorija odiše jednostavnošću, bez mnogo ukrasa, a posebnu pažnju privlači jedna porodična fotografija naslonjena na flašu rakije, što prostoru daje lični pečat.

Anica je uz objavu pokazala i nežnu stranu svoje ličnosti. Pozirajući pored ekrana na kojem se prikazuje kadar sa Lazarom Ristovskim, glumica je poljubila ekran i uz osmeh napisala "Moj omiljeni glumac".

Proslava rođendana u znaku ljubavi

Nedavno je Anica podelila i selfi sa Lazarom iz njihovog doma, kojim mu je na poseban način čestitala rođendan. Dok ga je držala u krilu, uz fotografiju je poručila: "Najslađi čovek na svetu."

Ova objava izazvala je brojne reakcije i komentare podrške, a među onima koji su lajkovali i čestitali bilo je i mnogo poznatih ličnosti.

Ni Lazar nije ostao ravnodušan. Otkrio je da mu je Anica trenutno najvažnija osoba u životu i da sa njom dočekuje svoju 73. godinu, pa takođe objavio zajedničku fotografiju.

Njihovu toplu porodičnu atmosferu upotpunila je i Aničina majka, koja se u komentarima oglasila dirljivim rečima upućenim svom zetu:

– Dragi Lazare, lepoti ovog kišnog nedeljnog dana doprinosi i pomisao da je tvoj rođendan. Želim da još više i dane i godine ispunjavaš sveprožimajućim uspesima i radosnim duhom. Srećan ti rođendan – napisala je ona.

Na ovaj način jasno je pokazala da podržava ćerkin izbor i da među njima vlada skladan porodični odnos.

