Španija će 22. novembra zaključiti obeležavanje 50. godišnjice povratka parlamentarne monarhije u tu zemlju. Međutim, čovek koji je pre 50 godina vratio dinastiju Burbona na vlast i završivši frankističku diktaturu otvorio vrata demokratiji, bivši kralj Huan Karlos I (87), neće učestvovati u svečanostima.

Koliko je poznato, kralj emeritus nije pozvan ni na jedan zvanični događaj u palati Zarzuela, niti u Parlamentu. Pozivnicu je dobio samo za porodični, privatni ručak u palati El Pardo, dan kasnije. Sasvim je jasno da je njegov raskol s institucijom na čijem je čelu bio gotovo četiri decenije, nepremostiv.

Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia

Baš zbog toga, komentatorima je neshvatljivo zašto je odlučio da tempira izlazak svojih novih memoara baš u mesecu novembru.

Knjiga "Juan Carlos I d‘Espagne. Réconciliation" objavljena je 5. novembra u Francuskoj, na francuskom jeziku. Špansko izdanje izlazi 3. decembra.

Memoare koji broje čak 512 stranica, Huan Karlos I je napisao u saradnji s francuskom spisateljicom i scenaristkinjom Lorens Debrej, koja je o kralju već napisala četiri knjige i snimila dokumentarac.

Kralj Huan Karlos Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

Izlazak knjige ispratilo je i nekoliko intervjua u francuskim medijima prema kojima je ideja projekta bila objasniti i odbraniti neke njegove odluke i poteze, te zaustaviti one koji pokušavaju da "ukradu" njegovu priču.

Huan Karlos, kako je pisao "Le Figaro", sebe vidi kao monarha koji "nikada nije bio istinski gospodar sopstvene sudbine." Priznaje da je "svestan da je razočarao druge", da je bio žrtva mnogih "slabosti" i "pogrešnih procena u pitanjima ljubavi i prijateljstva", da je imao "loše društvo", te da je prihvatio "darove koje bi neki mogli da smatraju neprikladnim". Možda je zato knjiga naslovljena "Réconciliation" - pomirenje.

memoari bivšeg španskog kralja Huana Karlosa I Foto: TERESA SUAREZ/EPA

Bivši kralj je takođe svestan, prema odlomcima koje citira "Le Monde", da će njegova priznanja zasigurno ponovo pokrenuti pitanja, kritike i kontroverze oko kraljevske kuće Burbona i monarhije kao institucije.

A ta pitanja, koja palata Zarzuela - sedište španske kraljevske porodice - pokušava da utiša još od njegove abdikacije 2014. godine, kada je na presto seo Felipe VI, njegov sin.

Huan Karlos takođe tvrdi da "nikada nije prestao da služi svojoj zemlji", te da uvek "nosi Španiju u svom srcu".

kralj Felipe VI i kraljica Leticija Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Njegova biografkinja Lorens Debrej rekla je za magazin "Hola!": "Njegova jedina opsesija je da ne osramoti svog sina... i da ne bude teret kraljevskoj porodici."

To je, kaže Huan Karlos, bio glavni razlog njegovog odlaska iz Španije: "Nije me oterala ni ratna ni pravna prisila. Odlučio sam sâm, kako ne bih ometao ispravno funkcionisanje Krune, niti se mešao u dužnosti svoga sina kao suverena."

Foto: Unimedia Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Huan Karlos I ili Huan Karlos Alfonso Víktor Maríja de Borbon i Borbon-Dos Sicilijas je stupio na presto u novembru 1975, nakon smrti generala Franciska Franka, koji ga je izabrao za svog naslednika i pripremao ga za povratak na presto od njegove desete godine, usput čvrsto držeći vlast u rukama. Decenijama je bio izuzetno poštovan, jedna od najomiljenijih javnih ličnosti u Španiji, ponajviše zbog razgradnje frankističkog režima i uspostavljanja demokratije.

Međutim, krajem 20. i početkom 21. veka, ta slika o njemu polako počinje da bledi, a umesto uspeha, godine obeležavaju brojni skandali - od priča o brojnim ljubavnicama, do ozbiljnih optužbi za finansijske manipulacije i skrivanje novca u poreskim oazama. Memoari ne beže ni od tih najmračnijih poglavlja njegovog života.

Foto: GJLD/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

U novoj knjizi jedna od glavnih tema je novac, 100 miliona dolara, koje je primio od pokojnog saudijskog kralja Abdulaha, kog naziva "bratom". Opisuje to kao "čin velikodušnosti jedne monarhije prema drugoj".

"Dar koji nisam znao da odbijem. Teška greška", priznao je tvrdeći da su ta sredstva bila namenjena izdržavanju njegove porodice i "obezbeđivanju moje penzije, daleko od zvaničnog života u Španiji".

Korina Larsen, bivša saradnica i ljubavnica Huana Karlosa I Foto: Valery Sharifulin / TASS / Profimedia

U istragu o novcu uključile su se i španske i švajcarske vlasti. Istraga je pokazala da je 8. avgusta 2008. bankar Arturo Fasana uplatio 100 miliona dolara na račun u privatnoj banci Mirabaud. Taj novac je došao od saudijskog ministra finansija. Četiri godine kasnije, Huan Karlos, koji je tada još uvek bio španski poglavar, preneo je novac na bankovni račun u Nasauu, na Bahamima. Račun u banci Gonet & Cie bio je u vlasništvu kompanije Solare, čija je vlasnica Korina Larsen, poslovna savetnica. Švajcarci su zamrznuli sumnjive račune i otvorili tajnu istragu o pranju novca.

Larsen, kraljeva saradnica i ljubavnica, i pre je bila poznata u javnosti. U centar pažnje dospela je 2011. godine, nakon što je on doživeo nesreću tokom lova na slonove u Bocvani. Španija se borila s posledicama gospodarske krize. Nesreća, zbog koje su ga privatnim avionom vratili u domovinu na operaciju ugradnje veštačkog kuka i rehabilitaciju, razotkrila je njegovu neosetljivost prema stvarnosti i ogromnim problemima s kojima se suočavaju njegovi podanici.

Foto: Andrew H. Walker / Getty images / Profimedia

- Daleko i skupo putovanje može se činiti potpuno neumesnim s obzirom na stanje zemlje – priznao je Huan Karlos u knjizi, prema "Le Mondeu", gde svoju vezu s Larsen opisuje kao "grešku" zbog koje "gorko žali".

Larsen je 2020. poslala pismo palati Zarzuela u kom obaveštava kralja da su on i njegove dve sestre imenovani korisnicima fondacije Lucum, koja je primila depozit od 100 miliona dolara od saudijske kraljevske kuće. Kralj Felipe odlučio je o da svemu obavesti vladu i konsultuje javnog beležnika. On i sestre odbili su da prime bilo kakva sredstva s tih računa. Felipe VI odrekao se svakog budućeg nasledstva "kako bi sačuvao dostojanstvo Krune" i ukinuo ocu godišnju naknadu bivšeg poglavara države, nešto više od 150.000 evra godišnje.

Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia

Bivši kralj u memoarima takođe priznaje da je bio "slep na zlonamerno okruženje" i da je imao "slabost da verujem poslovnim ljudima koji su mi bili predstavljeni, te da popustim onome što sada shvatam kao pritiske", pa se tako našao "usred finansijskog haosa koji me nadmašio". Priznaje da je tokom svoje vladavine dozvoljavao da ga savetuju "određeni beskrupulozni poslovni ljudi koji su delovali u moje ime, ali pre svega za sopstvenu korist".

U proleće 2019. povukao se iz javnog života, a od 2020. godine živi u samonametnutom progonstvu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Huan Karlos I, međutim, ostaje član španske kraljevske porodice (zajedno s kraljicom Sofíjom, kraljem Felipeom VI i kraljicom Leticijom, princezom Leonor i infantom Sofíjom), iako nema zvanični raspored obaveza.

Foto: Profimedia

"Ja sam jedini Španc koji ne prima penziju nakon gotovo 40 godina službe", požalio se bivši kralj.

U martu 2022. tužilaštvo je odustalo od istrage o finansijskim mahinacijama zbog nedostatka dokaza i zastarevanja, te nakon što je Huan Karlos platio više od pet miliona evra zaostalog poreza kao rezultat istrage. Dva meseca kasnije, vratio se prvi put u Španiju. Strastveni jedriličar je sa svojom jedrilicom učestvovao u regati. Retko se pojavljuje na porodičnim događajima. Na proslavi 18. rođendana princeze Leonor 2023, buduće kraljice, u Španiji je proveo samo sedam sati.

Foto: Michael Murdock / Splash / Profimedia

Dobro je prošao i na suđenju u Londonu, gde je 2023. godine Visoki sud odbacio kao neosnovanu tužbu za uznemiravanje tešku 146 miliona evra, koju je protiv njega podnela Korina Larsen.

Huan Karlos u memoarima govori i o kraljici Sofíji, koju naziva "Sofi". Žali što ga nije posetila u Abu Dabiju, kao što su to učinile njegove ćerke Elena i Kristina i većina unuka, osim princeze Leonor i infante Sofíje.

kraljica Leticija Foto: Andrews Archie/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Priznao je i ono što je već odavno poznato – da nikad nije prihvatio snahu Leticiju.Današnju kraljicu je javno nazvao "unukom taksiste", a navodno je stajao i iza niza pokušaja nameštanja skandala poput priča o preljubi. U knjizi je dosta štur, piše kako Leticijin dolazak "nije pogodovao slozi u našim porodičnim odnosima".

Sina Felipea VI hvali kao kralja, ali kritikuje kao sina.

kralj Felipe VI Foto: Profimedia/Jack Abuin/ZUMA Wire/SplashNews.com

"Moj sin mi je okrenuo leđa iz dužnosti", napisao je Huan Karlos, "Razumem da, kao kralj, mora da zadrži čvrst javni stav, ali patio sam [...] gledajući ga tako neosetljivog."

Među najličnijim delovima knjige podeljene u sedam poglavlja je porodična tragedija koja mu je obeležila život, a to je smrt njegovog brata Alfonsa de Borbona.

Foto: Prinscreen Youtube/

"Nikada nisam voleo da pričam o tome, ovo je prvi put", napisao je bivši kralj, koji je tada imao 18 godina, a Alfonso 14. Stariji brat stigao je u Portugaliju, gde je porodica živela, s akademije, na praznike.

- Igrali smo se pištoljem. Nismo imali pojma da je u cevi ostao metak – napisao je u knjizi. - Umro je u očevom naručju. Život delim na pre i posle te tragedije. Još uvek mi je teško da govorim o tome i mislim na to svaki dan... Nedostaje mi, voleo bih da je uz mene i da možemo da razgovaramo. Izgubio sam prijatelja, osobu od poverenja. Nakon njega je ostala neizmerna praznina. Da je živ, moj život bi bio manje mračan, manje nesrećan", piše u memoarima.

Foto: Profimedia / Mega

Političku javnost, pak, najviše zabrinjava činjenica da Huan Karlos u memoarima hvali diktatora Franciska Franka.

"Postao sam kralj zahvaljujući njemu", napisao je i prisetio se "čestih i ličnih" susreta s Frankom, te priznao određenu naklonost prema diktatoru. "Izuzetno sam ga poštovao, cenio njegovu inteligenciju i politički osećaj. [...] Nikada nisam dozvolio da ga iko kritikuje u mom prisustvu", napisao je.

Huan Karlos I očigledno pokušava da se pokaže pomirljivim prema svojoj prošlosti. "Koji muškarac nije pogrešio?" rekao je za časopis "Hola!", dodajući da na svoj kraljevski put gleda kao na "beskrajnu stazu s preprekama".

Njegova porodica, zvanično i privatno, zasad ćuti.

