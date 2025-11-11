Slušaj vest

Turbulencije nastale objavljivanjem da nas na takmičenju Mis Univerzuma predstavlja Mongolka Jelena Egorova ne prestaju. Situaciju je dodatno „zagrejalo“ saznanje da našu zemlju u muškoj konkurenciji na izboru za Mistera Evrope brani Nemac.

U moru komentara i polemika, pažnju javnosti privukla je prelepa Srpkinja Nikolina Baljak, koja je pre tri godine osvojila titulu Mis Evrope 2022. i donela prestižnu nagradu Srbiji.

Mongolka Jelena Egorova, predstavnica Srbije na Mis Univerzuma 2025 Foto: Instagram/msjelenae, Printscreen/ Instagram/ msjelenae, RUNGROJ YONGRIT/EPA

Mnogi su na društvenim mrežama podsetili na njen uspeh, tvrdeći da naše devojke i momci mogu da se takmiče sa bilo kim i osvoje titule.

Ko je Nikolina Baljak?

Nikolina, zanosna plavuša, bavi se modelingom od tinejdžerskih dana. Uz podršku porodice i prijatelja, već sa 15 godina započela je profesionalnu karijeru, a prva veća prilika stigla je u Istanbulu.

Ona je priznala da je o modeling karijeri maštala još kao devojčica, jer su joj svi govorili da je rođena za taj posao. Putovanja, nova iskustva i rad sa svetskim kreatorima postali su deo njenog svakodnevnog života.

Nikolina Baljak je ponela titulu Mis Evrope za 2022. godinu. Foto: Printscreen/Youtube, printscreen/instagram/ nikolina_baljak

Prekretnica u karijeri: Mis Evrope

Učešće na izboru za Mis Evrope Nikolina je doživela kao ključnu tačku karijere. Pripreme su se bazirale na redovnim treninzima, energiji i fokusu, a ona je u potpunosti verovala u svoj uspeh.

Danas uživa u mirnijem životu

Nakon velikog uspeha, Nikolina se povukla iz javnosti. Na njenom Instagram profilu prati je više od 75.000 ljudi, a oni mogu da prate njena putovanja i povremena editorijalska fotografisanja.

