Na izboru za Mis Univerzuma nas predstavlja Mongolka, a ovo je prelepa Nikolina koja je pobedila na takmičenju Mis Evrope
Turbulencije nastale objavljivanjem da nas na takmičenju Mis Univerzuma predstavlja Mongolka Jelena Egorova ne prestaju. Situaciju je dodatno „zagrejalo“ saznanje da našu zemlju u muškoj konkurenciji na izboru za Mistera Evrope brani Nemac.
U moru komentara i polemika, pažnju javnosti privukla je prelepa Srpkinja Nikolina Baljak, koja je pre tri godine osvojila titulu Mis Evrope 2022. i donela prestižnu nagradu Srbiji.
Mnogi su na društvenim mrežama podsetili na njen uspeh, tvrdeći da naše devojke i momci mogu da se takmiče sa bilo kim i osvoje titule.
Ko je Nikolina Baljak?
Nikolina, zanosna plavuša, bavi se modelingom od tinejdžerskih dana. Uz podršku porodice i prijatelja, već sa 15 godina započela je profesionalnu karijeru, a prva veća prilika stigla je u Istanbulu.
Ona je priznala da je o modeling karijeri maštala još kao devojčica, jer su joj svi govorili da je rođena za taj posao. Putovanja, nova iskustva i rad sa svetskim kreatorima postali su deo njenog svakodnevnog života.
Prekretnica u karijeri: Mis Evrope
Učešće na izboru za Mis Evrope Nikolina je doživela kao ključnu tačku karijere. Pripreme su se bazirale na redovnim treninzima, energiji i fokusu, a ona je u potpunosti verovala u svoj uspeh.
Danas uživa u mirnijem životu
Nakon velikog uspeha, Nikolina se povukla iz javnosti. Na njenom Instagram profilu prati je više od 75.000 ljudi, a oni mogu da prate njena putovanja i povremena editorijalska fotografisanja.
