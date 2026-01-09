Slušaj vest

Melanija Tramp (55) se kasnije preselila u SAD; a pre toga se bavila manekenstvom i modelingom u Evropi, između ostalog i u Milanu.

Na Instagramu su fotogarffije iz 1987. uz pomoć veštačke inteligencije pretvorene u snimak pa sve deluje dosta realističnije. "Ne mogu da je prepoznam", "Oči joj danas izgledaju potpuno drugačije", "Plastični hirurg je imao pune ruke posla", glase kritike i to one najblaže jer neki bi radije da istaknu njenu navodnu povezanost sa Džefrijem Epstinom, predatorom, koji je umro u zatviru u Njujorku 2019. dok mu se sudilo za seksualnu trgovinu ljudima.

Sumnja se da je Epstain ubijen, a ovih dana obajvljeni su njegovi imejlovi koji razotkrivaju njegovu skandaloznu vezu sa američkim predsednikom Donadom Trampom, koga je između ostalog nazvao "najopasniji čovek", ali ga u tim prepiskama optuživao da se više puta sastao sa Virdžinijom Đufre koja je bila Džefrijeva seksualna robinja, a u kandže nasilnika upala je kao maloletnica.

Đufre koja je umrla u aprilu ove godine, optuživala je brata Čarlsa III, Endrjua Mauntbatena Vindzora, da ju je više puta silovao, što je on negirao. Nedavno su posthumno objavljeni njeni memoari "Ničija devojka" koji su razotkrili niz jezivih detalja koji idu u prilog iznetim optužbama. Britanski kralj oduzeo je bratu sve titule.

Na Instagramu sada ističu da je Melanija Tramp radila kao eskort dama za Džefrija Epstina, kao i da se nikada nije bavila modelingom, na pravi način, već da se ta njena navodna karijera koristi kao maska za skandaloznu prošlost.

To se pričalo i 2016. pre nego što je Tramp prvi put ušao u Belu kuću, zbog čega je Melanija tužila pojedine medije i dobila ih na sudu. Kasnije je isticala da je ponosna na svoje fotogarfije iz prošlosti, među kojima su i one na kojima je obnažena.

Kredibilitet za poziciju prve dame stalno joj osporavaju, a slično je i sa njenom lepotom. Mnogi su ubeđeni da je daleko od prirodne lepotice, ali neki napominju da je zapravo bila najlepša u prirodnom izdanju i da je kasnije čak i uništila ono što joj je majka prirode podarila.

Poručuju i da je njen sin Baron Tramp preslikana majka.

Dr Šon Meknali sumnja da je prva dama SAD imala plastične korekcije što je ona negirala u memoarima "Melania" (2024) ali i 2016. kada je naglasila da je njen izgled u potpunosti prirodan, kao i da stari graciozno zahvaljujući genima svoje majke Amalije Knavs. Tvrdila je tada da se hrani zdravo i da veoma pažljivo neguje svoju kožu pa da su u tome cake njene lepote.

"Ako pogledate izbliza, morate da primetite dve stvari. Njena ušna resica ima ono što mi zovemo piksi oblik. Čini se da postoji vrlo slaba svetla linija ispred njenog uveta i da se spušta do ivice ušne resice". Prema njegovim rečima, to bi mogao da bude znak mini - fejsliftinga. Problem je stvarao manjak dobrih slika prve dame iz profila jer često nosi minđuše ili spuštenu kosu.

Vrhunski plastični hirurg iz Njujorka dr Gari Linkov procenjuje da je Melanija potrošila neverovatne 203.000 dolara na plastične operacije, uključujući zatezanje lica od 50.000 dolara.

Ovaj doktor pretpostavlja da je Melanija Tramp imala operaciju nosa, tretmane filerima i botoksom, da su joj ugrađeni implanti u obraze, kao i da je urađeno zatezanje lica.

Izgled njenih obraza je toliko "pravilan" da je teško da se radi o prirodnom izgledu, rekao je ovaj hirurg. Smatra da je podizanjem obrva napravljen izgled mačkastih očiju (zbog toga joj oči deluju sitnije). Napomenuo je da joj nos izgleda drugačlije kao i da su joj usne punije.

Uočio je i da je Melanija pravila pauze sa tretmanom botoksa što se videlo 2012. na ivicama vilici, kao i 2014. kada je imala više bora na čelu i krupnije oči. Možda su izražene bore posledice toga. Dr Linkov dodao je da je Melanija u 49. godini imala opušteniju kožu i spuštene ivice usana, a da je zatim u 52. godini "to popravila".

