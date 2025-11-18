Slušaj vest

Glumac Lazar Ristovskine krije koliko je srećan u vezi sa Anicom Lazić, koja je od njega mlađa 39 godina.

Dramski umetnik je nakon razvoda od dugogodišnje supruge Danice Ristovski pronašao novu ljubav pored lepe psihološkinje, koja se okušala i u glumi.

Kako je Anica jednom istakla, oboje su nemirnog duha, a zajednička strast su im putovanja i egzotične destinacije. Ipak, jedan od pravih malih „rajeva“ Lazar ima baš na primorju.

Ristovski poseduje raskošnu vilu sa bazenom u Crnoj Gori. Luksuz prostora, kao i spektakularan pogled na more, često predstavlja na svom Instagram profilu.

Njegova glamurozna kuća nalazi se u naselju Žukovica, a glumac ju je kupio još tokom braka sa Danicom. Po svemu sudeći, nakon razvoda je ostala njemu.

Ristovski je ranije isticao da mu ovaj dom na moru pomaže da se odmori i prikupi snagu za nove izazove. Jednom prilikom je, uz fotografiju sa jedrilice, napisao:

– Posle preležane korone, na mojoj jedrilici, skupljam snagu za, možda, još koju pobedu – naveo je glumac.

Anica: „Ne dozvoljavam sebi da u ljubavi budem kukavica“

Lazar i Anica zajedno su se pojavili u serijama „Drim Tim“ i „Popadija“. Prema informacijama koje navodi na društvenim mrežama, Anica je studirala psihologiju u Padovi u Italiji, završila jednu beogradsku gimnaziju i muzičku školu.

Njihova ljubav izazvala je brojne osude, a dugo su ćutali na negativne komentare. Ipak, Anica je ove godine u emisiji „Premijera“ govorila o potencijalnom venčanju i svom pogledu na ljubav.

Lazar Ristovski i Aica Lazić Foto: Printscreen Instagram/anicalazicofficial

„Nisam puno maštala o venčanju kada sam bila devojčica, niti mi je danas to presudno. Više ga doživljavam kao formu, a meni je važnija suština. Naravno, ženama prija da nose venčanicu. Ne patim da se udam — važnije mi je da živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu“, rekla je, pa dodala:

„Sebi sam dala obećanje da ću u ljubavi biti hrabra. Tu ne dozvoljavam da budem kukavica i uvek radim onako kako mi srce kaže.“

