Slušaj vest

Na putovanje u Keniju, u ranu jesen 2010. godine,princ Vilijamponeo je i prsten sa velikim plavim safirom koji je pripadao njegovoj majci. Nekoliko dana kasnije, kada je svet obišla vest o veridbi, ovaj jedinstveni komad ugledali smo na ruci Kejt Midlton, i od tada ga ne skida. No, da li ste znali da u početku uopšte nije bio namenjen lepoj princezi?

Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia

Posle tragične smrti Lejdi Di, njeni sinovi su, između ostalog, nasledili i majčin nakit. Čuveni prsten sa plavim safirom sa Cejlona i 14 manjih dijamanata, savršeno uklopljenih sa 18-karatnim belim zlatom, prvi je odabrao Hari, ali, pošto je njegov stariji brat planirao da se oženi dugogodišnjom devojkom, odlučio je da taj komad posebne emitovne vrednosti ipak pripadne Vilijamu. Tako je Dajanin prsten, koji bi danas verovatno blistao na ruci Megan Markl, završio kod Kejt Midlton.

Princeza Dajana sa čuvenim prstenom sa plavim safirom Foto: AG/PersonaStars/CapitalPictures / Capital pictures / Profimedia

Originalna inspiracija za božanstveni prsten koji je u međuvremenu stekao kultni status leži u drugom komadu nakita, a on takođe ima veze sa jednom kraljevskom ljubavnom pričom. Bio je to broš u obliku bele rade, sa velikim safirom okruženim manjim dijamantima, koji su predstavljali latice. Prsten je zapravo umanjena verzija tog broša, koji je princ Albert poklonio kraljici Viktoriji 1840. godine pred venčanje.

Interesantno je da ga je princeza Dajana, večna kršiteljka strogih dvorskih pravila, sama izabrala iz kataloga renomirane londonske kuće "Garrard". Naime, za članove kraljevske porodice izrađuje se unikatno vereničko i venčano prstenje, koje ne postoji u slobodnoj prodaji, a dame su obično birale dijamante. No, Lejdi Di dopao se baš ovaj dragi kamen prelepe plave boje, koji se na njenoj ruci prvi put našao u februaru 1981, kada je Bakingemska palataobjavila veridbu prestolonaslednika.

1/6 Vidi galeriju Kejt, princeza Dajana i čuveni prsten sa plavim safirom Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Kralj Čarls, tad još princ, prsten je kupio za 28.000 funti, a njegova vrednost u međuvremenu je drastično porasla, čak deset puta. Kejt Midlton, sadašnja princeza od Velsa, nosi ga od 16. novembra 2010, kada su ona i princ Vilijam pozirali u palati Sent Džejms, srećni, nasmejani i – upravo vereni.

Megan možda ne nosi plavi safir, ali je i ona dobila nešto Dajanino. Naime, za izradu unikatnog prstena kojim ju je 2017. zaprosio, Hari je izabrao dijamante iz jednog majčinog broša.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kejt na paradi povodom kraljevog rođendana: