Predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp fotografisani su ispred Bele kuće u Vašingtonu dok su čekali dolazak prestolonaslednika i premijera Kraljevine Saudijske Arabije, Mohameda bin Salmana, uoči svečane državne večere.

A Melanija je ponovo pokazala zbog čega je godinama u vrhu modnih ikona svetske političke scene — zakoračila je u sezonu 2026. pre svih. Prva dama SAD pojavila se u raskošnoj haljini u nijansi koju modni stručnjaci već proglašavaju bojom godine.

Veče je proteklo u znaku stroge diplomatske elegancije, a Melanija je taj ton ispratila sa lakoćom. Dok je hodala pored supruga, zasijala je u smaragdnozelenoj haljini čuvenog kreatora Elija Saba.

Pogledajte u galeriji ovo luksuzno izdanje Melanije Tramp:

1/4 Vidi galeriju Predsednički par dočekuje saudijskog prestolonaslednika u Vašingtonu Foto: ANNA ROSE LAYDEN / UPI / Profimedia, NATHAN HOWARD / UPI / Profimedia

Model bez bretela bio je oblikovan drapiranjem duž celog tela, što je stvaralo nežan, talasast oblik koji je svetlucao pod svetlima Bele kuće. Diskretan prorez na prednjem delu uneo je moderan, ali nenametljiv kontrast klasičnom glamuru.

U skladu sa stilom koji neguje, Melanija se odlučila za minimalne, ali efektnе detalje — dijamantske minđuše i jednostavne, elegantne salonke koje su naglasile profinjenost celokupnog izdanja.

Šminka je bila glamurozna, ali nežna: ruž u svetlo roze tonu i kosa oblikovana u široke, lepršave talase koji su joj uokvirili lice i dali dozu sofisticirane lakoće.

Duboka zelena nijansa haljine učinila je da ova kombinacija uđe među njene najzapaženije modne izbore na državnim događajima. Nakon poziranja, predsednički par dočekao je princa Mohameda bin Salmana, a zatim su se sa zvanicama uputili na formalnu večeru — događaj koji nosi značajnu težinu u odnosima Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije.

