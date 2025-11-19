Slušaj vest

Voditeljka emisije "This Morning", Sian Velbi, dobila je ogromne pohvale nakon što je iskreno progovorila o izazovima majčinstva i otkrila da je ćerkicu Rubi u više navrata vodila u hitnu pomoć, nešto što nikada ranije nije delila javno.

Mama male Rubi, koju je dobila sa radijskim producentom Džejkom Beketom u junu prošle godine, priznala je da je dugo osećala krivicu zbog „glamurozne slike“ koju ostavlja na društvenim mrežama, dok su joj inboc preplavljivale poruke mama koje su se pitale „Kako sve postižeš?“

“Moja Instagram priča nije cela istina”

U emotivnom video-snimku, 39-godišnja voditeljka je naglasila da je na ivici snage:

"Jedva preživljavam,“ priznala je gledajući direktno u kameru.

"Imam puno roditelja koji me prate i počinjem da osećam krivicu jer stalno dobijam poruke tipa: ‘Sian, kako stižeš sve – ranog jutra, crvene tepihe, zvezde, snimanja…?’ A plašim se da to odaje sliku koja nije realna.“

Dodala je da je njen Instagram „uglađen i šoubiz“, ali ne prikazuje pravu svakodnevicu.

"Istina je da sam ponekad na dnu, sklupčana u ćošku, pitajući se kako ću preživeti naredni dan i kako ću otići na posao. Ne želim da iko zbog mene oseća pritisak roditeljstva.“

Sian Velbi Foto: Instagram

Nevidljiva strana slave: nespavanje, strahovi

Sian je otkrila da pratioci vide samo profesionalni deo njenog života, ali ne i 48 sati bez sna, hitne intervencije i iscrpljujuće dileme.

"Ne prikazujem vam odlazak u hitnu sa bebom, ni trenutke kada vagam: posao ili dete? Jesam li dobra mama? Loša mama? Šta radim pogrešno?“

Istakla je da su poslednje nedelje bile posebno teške: „Ako me ne čujete na radiju ili u podkastima, možda mislite da je sve lako. Htela sam da budete svesni – nije.“

Njena iskrenost izazvala je talas podrške. Koleginica Kejt Lorler joj je poručila:

"Šaljem ti puno ljubavi, hvala ti što si iskrena.“

Jedan pratilac dodao je: „Ovo je veoma otvoreno i hrabro. Roditeljstvo je posebno teško u ovo doba godine.“

Od prodavnice odeće do jedne od najvoljenijih TV lica

Sian je već godinama omiljeno lice na This Morning. Prvi veliki korak u karijeri napravila je 2010. godine, kada je prikazala talent u TV reklami i to je dovelo do pozicije voditeljke vremenske prognoze na Channel 5.

Od tada je snimala širom sveta, vodila emisiju Formula E: Street Racers, radila Goodwood Speed Week sa Dermotom O’Lirijem, a njeni komični vremenski izveštaji na društvenim mrežama skupili su više od 10 miliona pregleda.