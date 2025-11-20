e to se zove modna diplomatija

Poseta prestolonaslednika Mohameda bin Salmana Beloj kući obeležena je raskošnim protokolom kojim je predsednik Donald Tramp želeo da naglasi novo partnerstvo između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije.

Predsednik je priredio spektakl: crveni tepih, vojni prelet aviona, kao i svečanu večeru u crnim odelima — prvu te vrste u njegovom drugom mandatu. Među zvanicama su bili sportske legende, tehnološki magnati i giganti sa Volstrita. Tramp je u više navrata pozirao za zvanične fotografije, želeći da istorijski trenutak ostane zabeležen.

Ipak, neočekivani simbol novog političkog zbližavanja došao je — od prve dame.

Melanija Tramp, koja je godinama imala prilično povučenu ulogu u administraciji, često izostajala sa ključnih događaja i neretko birala modne detalje poput velikih šešira koji skrivaju pola lica, ovoga puta je u potpunosti privukla pažnju.

Dok je sa suprugom dočekivala prestolonaslednika u Beloj kući, prva dama zasijala je u dramatičnoj, podnoj haljini modnog kreatora Elija Saaba . Haljina smaragdnozelene nijanse odmah je privukla poglede svih prisutnih, a boja je protumačena kao omaž zastavi Saudijske Arabije.

Melanija je uz haljinu kombinovala elegantne, špic cipele i minimalan nakit — samo dijamantske minđuše i prstenje, čime je dodatno naglasila sofisticiran izgled.

Sama večera, koju je Donald Tramp priredio u čast saudijskog prestolonaslednika, okupila je neke od najuticajnijih ličnosti iz sveta biznisa, tehnologije, investicija i sporta, potvrđujući značaj ove posete i zbližavanja dve države.

