Šejna Haligan, ćerka slavnog muzičara Dika Haligana i sama uspešna umetnica, progovorila je o traumatičnom detinjstvu obeleženom se*sualnim zlostavljanjem.

Ovo je njena lična ispovest koju je podelila sa britanskim Daily Mail-om i nakon njenih reči o užasu koje je proživela niko nije ostao ravnodušan.

Šejna Haligan Foto: Instagram

"Kada sam imala šest godina, rekla sam mami da jedan muškarac, čest gost u našoj kući, dolazi noću u moj krevet i dodiruje me na načine koji su me boleli i plašili. Nisam tada imala reči da to nazovem silovanjem ili se*sualnim zlostavljanjem. Samo sam pokazivala prstom gde me boli, nadajući se da će shvatiti. Zamišljate možda da je reagovala užasnuto, da me je zagrlila, utešila i pozvala policiju? Umesto toga, samo me je pogledala hladno i sumnjičavo. Ne budi smešna, rekla je o dodala kako sigurno to nije bilo tako i da mešam stvari. Zatim je izašla iz sobe i nije učinila ništa da spreči da se to ponovi. Ta njena ravnodušnost obeležila je narednih 45 godina mog života. Moja majka Vera nije bila sposobna da voli nikog osim sebe. Bila je lepa, harizmatična i izuzetno talentovana violinistkinja. Spolja je sve delovalo savršeno, živeli smo u luksuznoj kući u Bel Eru, okruženi slavnim muzičarima i glumcima. Moj otac Dik Haligan bio je poznati muzičar, osnivač benda Blood, Sweat & Tears. Naša kuća bila je neprekidno mesto za žurke, pijanke i konzumaciju droge. Kao dete, preskakala sam onesvešćene odrasle na podu, bila izložena marihuani i kokainu. U tom haosu, ja sam bila samo statista. Mama je bila opsednuta sobom. Nije je zanimalo da li sam jela, da li idem na vreme u školu, da li imam uopšte čistu posteljinu. Brigu o meni prepustila je kućnoj pomoćnici Katalini", ispričala je Šejna, pa otkrila i druge detalje užasa koje je proživljavala u detinjstvu.

Majka joj je govorila da su njene dečije ruke idealne za motanje džointa

"U jednoj od tih večeri, drugarica i ja ušle smo u maminu sobu i na stolu zatekle kokain, smotane dolare i vazu punu marihuane. U panici sam sve to bacila u WC. Majka me je kasnije grdila, ne zbog droge, već zato što sam je "bacila". Jedan od načina da zadobijem maminu pažnju bilo je da joj smotam džoint. Govoreći da su moje dečje ruke "taman za to", osećala sam se korisno jer je to bio jedini trenutak kad bi me pohvalila", rekla je Šejna u svojoj ispovesti.

Majka opravdala silovanje

"A za to vreme, muškarac koji me je zlostavljao ulazio je u moju sobu bez da iko išta primeti. Bila sam sama, nezaštićena, potpuno prepuštena. Kad sam se ponovo požalila majci, rekla sam joj da me boli "tamo dole". Odvela me je kod ginekologa. Lekar je konstatovao da je moj himen povređen. Majka se naljutila ne na zlostavljača, već na lekara.

"Šejna je pala s bicikla. To se dešava," slagala je. Na putu kući rekla mi je: "Ponekad se devojčicama dešavaju neprijatne stvari. I meni su. To je deo života." Taj komentar mi je oduzeo snagu. Shvatila sam da više nikada ne smem da joj poverim istinu. Prestala sam da tražim pomoć. Zlostavljanje se nastavilo. Završilo se tek kada je moj otac, nekako, saznao. Jedne noći čula sam svađu. Otac je vikao da taj čovek više nikada ne sme kročiti u naš dom. Nije pozvao policiju. Nije me poslao na psihoterapiju. Ali zlo je stalo. Nakon tog trenutka, nešto se u meni slomilo. Počela sam da je posmatram kao osobu koja nije samo nemarna, već i opasna. Ne samo da nije štitila svoje dete – ona je svojim rečima opravdavala zlostavljanje. Umesto da me uteši, normalizovala je ono što me je ranjavalo i uništavalo iznutra.", ispričala je Šejna.

Terapije joj spasile život

"Roditelji su se razveli kad sam imala devet godina. Tata mi je strašno nedostajao. On je bio jedini koji je makar pokušavao da me vidi, da mi pruži osećaj da vredim. Govorio mi je da imam talenat, da ću biti neko. Kada je njegovoj novoj partnerki ispričao šta mi se dogodilo, ubedila ga je da me uključi u psihoterapiju. Tako je i bilo, počela sam da idem na terapije, i idem i dalje", govorila je za Daily Mail.