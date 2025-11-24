Slušaj vest

Skandal oko čuvenog intervjua princeze Dajane za emisiju "Panorama" ponovo je dospeo u centar pažnje zahvaljujući novoj knjizi britanskog istraživačkog novinara Endija Veba. Njegova publikacija "Dianarama: The Betrayal of Princess Diana" već izaziva potrese u BBC-ju, a ujedno otvara stara pitanja za Dajaninu porodicu, posebno za princa Vilijama.

Veb tvrdi da je tokom svoje višegodišnje istrage otkrio najmanje četiri ključna dokumenta koja su nestala iz BBC-jevih arhiva, a koji su se odnosili na internu istragu o načinu na koji je Martin Bašir 1995. došao do ekskluzivnog intervjua s princezom Dajanom.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane:

1/7 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: parkerphotography / Alamy / Profimedia, Ron Bell, PA Images / Alamy / Profimedia, LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

U pitanju su, tvrdi autor, upravo papiri koji bi mogli da rasvetle koliko je duboka bila manipulacija i prikrivanje informacija unutar BBC-ja. Naglasio je kako je BBC godinama odbijao njegove zahteve za pristupom dokumentima, a tek je pred kraj lokdauna, i nakon pritiska javnosti zbog dokumentarca Channel 4, dobio deo materijala. No među njima je otkrio i ozbiljne nelogičnosti.

Jedan od dokumenata sugerisao je da je Dajanin brat, grof Spenser, Baširu pokazao falsifikovane bankovne izvode. Spenser je bio ogorčen kada je Veb zatražio komentar, rekavši da je reč o potpunoj laži. Upravo je ta reakcija otvorila vrata većem preispitivanju BBC-jeve interne istrage iz 1996, za koju se sada tvrdi da je prikrivala istinu.

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama Foto: PA/BBC SCREEN GRAB / PA Images / Profimedia

Blizak saradnik princa Vilijama je izjavio Vebu da je taj intervju za budućeg kralja "rana koja ne zaceljuje". Razlog? Neizvesnost oko toga da li bi Dajanin život krenuo drugačijim putem da se njome nije manipulisalo i da BBC-jev menadžment nije tolerisao Baširove metode. Emocionalnu težinu skandala pojačava i činjenica da je Vilijamov najstariji sin princ Džordž u godinama kada je sam Vilijam imao godina tokom emitovanja intervjua.

Foto: Ron Bell, PA Images / Alamy / Profimedia

Otkrića dolaze u izuzetno lošem trenutku za BBC, koji se već suočava s međunarodnim kritikama i pravnim pretnjama, dok uskoro započinje proces obnove licence za emitovanje. Prema Vebu, "fikcija koju je BBC stvorio 1996. godine" održala se i pod vođstvom bivšeg generalnog direktora Tima Dejvija, koji je nedavno dao ostavku zbog odvojenog skandala. Navodi i da je Dejvi odobrio više od milion funti novca pretplatnika za višegodišnju pravnu borbu kako bi neke elektronske poruke ostale tajne.

Činjenica da je BBC odbio da objavi čak i pismo iz Bakingemske palate iz novembra 1995, sve dok sud nije naredio objavu 10 hiljada stranica dokumenata, dodatno podstiče sumnje u prikrivanje.

princeza Dajana, princ Hari, princ Vilijam Foto: © Mike Randolf / Avalon / Profimedia

Veb veruje da tek sada počinje pravo razotkrivanje. Ako se pokaže da su ključni materijali sistemski skrivani, BBC bi mogao da se suoči s jednim od najvećih reputacijskih udaraca u svojoj istoriji. Za Dajaninu porodicu, međutim, radi se o nečemu dubljem: o potrebi da se napokon utvrdi istina o tome kako je princeza bila manipulisana i koliko je to uticalo na njen životni put.

Ovaj intervju doveo je do pogoršanja odnosa između Dajane i njenog najstarijeg sina, a zbog svega je morala da interveniše i sama kraljica Elizabeta. Zbog svega što je rečeno, Elizabeta je tada prelomila i sinu, tada princu Čarlsu, i Dajani je napisala zasebna pisma u kojima ih je zamolila da se zvanično razvedu. Do zaključenja parnice je došlo 1996. godine, a godinu kasnije Dajana je poginula u tragičnoj saobraćanoj nesreći u Parizu.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Princ Čarls i princeza Dajana