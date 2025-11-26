Slušaj vest

Feđa Štukan je bosanskohercegovački pozorišni, televizijski i filmski glumac, koji je, pored značajnih uloga u domaćim filmovima, ostvario međunarodnu karijeru. Danas uživa gotovo svetsku slavu, glumio je u brojnim holivudskim ostvarenjima, kao i onima iz regiona, ali osim po dobrim ulogama, dosta je popularan i zbog svoje teške životne priče.

Autor je knjige "Blank", romana koji je nastajao sedam godina, a u kojem Feđa govori o svom života. Knjiga počinje snovima jednog dečaka koji je samo želeo da postane pilot. Feđa Štukan je u "Blanku" leteo, padao, preživeo najmanje 10 krugova pakla pre katarze i novog početka. Biografiju je odlučio da napiše jer su ga na to nagovorili Anđelina Džoli i Bred Pit, a u njoj je opisao ceo svoj životni put.

"Najteži trenutak u mom životu bio je smrt moje devojke, koju sam našao mrtvu u kadi. Dugo sam krivio sebe zbog toga, mada nisam bio kriv. Ugljen-monoksid ju je ubio. Krivio sam sebe jer nisam bio kod kuće. Pokušavao sam da alkoholom ubijem emocije, a to je samo pogoršalo stvari. Postao sam agresivan, pravio probleme u gradu. Pokušavao sam i da se ubijem", rekao je svojevremeno za Blic, prenosi Story.hr.

Prisetio se i situacije iz rata.

"Pucao sam čoveku u glavu snajperom i promašio jer je bio predaleko. I sreća pa sam promašio. Pucati da ubiješ je najstrašnija stvar. Nisam ga ubio, srećom, ali u glavi je dovoljno strašna odluka da pucaš u živo biće. Nakon toga, završio sam u ludnici. Bio sam godinu dana tamo. Prva tri meseca bio sam pod teškim sedativima, sestrama sam govorio da sam okej, normalan, ali to tamo govore svi", započeo je.

"Prva tri meseca mi je bilo užasno, nisam se razlikovao od bilo kog drugog ludaka. Živeo sam na intenzivnoj nezi psihijatrije, dvanaest kreveta za čitavu državu, baš najteži pacijent", dodao je.

"Petnaest godina sam bio na drogi. Nisam uvek bio jednako aktivan, ali poslednjih nekoliko godina tog perioda baš sam bio na dnu. Stavljao sam što više droge u kašičicu, što manje vode, da fleš bude što jači. Tad se dogodio fleš da me je odmah ubio, a povratak u život bio je u trenutku. Nije se život gasio postepeno i nije se vraćao postepeno, nego se ugasio i vratio odmah. Prošlo je dvadeset minuta. Spojili su se smrt i život, nije bilo prolaska vremena", zaključio je.