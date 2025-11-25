Slušaj vest

Jelka je stigla u Belu kuću, a Melanija Tramp ponovo je zasenila sve izbom prazničnog stajlinga. Tradicionalni trenutak dolaska jelke označava početak sezone praznične dekoracije, ali i sezone glamura, pogotovo kada se Melanija pojavi na stepenicama Bele kuće.

1/4 Vidi galeriju Melanija Tramp u prazničnom izdanju Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Joey Sussman/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ovog puta, prva dama je izašla u besprekorno elegantnoj kombinaciji: dugi beli kaput stegnut kaišem u struku. Poseban akcenat celom outfitu dale su bordo kožne duge rukavice, koje su još više dolazile do izražaja jer kaput ima skraćene rukave, detalj koji je odmah privukao pažnju modnih znalaca.

Praznične cipele Melanije Tramp Foto: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naravno, Melanija ni ovog puta nije razočarala izborom obuće. Cipele su takođe privukle pažnju jer je njihov uzorak i stil savršeno povezao boje celog outfita i dao mu praznični šarm. Reč je o salonkama Manolo Blanik sa kariranim uzorkom. Uz beli kaput i bordo rukavice, savršeno su se uklopile.

