Princeza Dajana je tragično nastradala 31. avgusta 1997. godine, a samo 10 dana pre svoje smrti otkrila je za čim žali kad su u pitanju njeni sinovi, princ Vilijam i Hari, koji su tada imali 15 odnosno 12 godine.

Kako je pisao časopis People, princeza od Velsa je neposredno pred smrt rekla svojoj bliskoj prijateljici Rozi Monkton da žali zbog učešća u intervjuu za emisiju „Panorama“ na Bi-Bi-Siju 20. novembra 1995. godine sa novinarom Martinom Baširom.

Dok su bile na odmoru u Grčkoj za koji će se ispostaviti da je njihov poslednji, Dajana je priznala Rozi da "žali što je to učinila zbog štete koju je mislila da je to nanelo njenim dečacima“.

Princeza Dajana tokom intervjua za BBC Panorama

Intervju je bio kontroverzan u to vreme, manje zbog onoga što je Dajana rekla, a više zbog manipulacija i obmana koje je Bašir koristio da bi uopšte dobio intervju. Dajanina iskrenost je bila na vrhuncu u intervjuu, javno je govorila Baširu o svojim problemima sa poremećajima u ishrani, neverstvu u braku - i sa svoje i sa strane princa Čarlsa - i još mnogo toga.

Nakon tog intervjua kraljica Elizabeta je zatražila da se Čarls i Dajana konačno razvedu nakon što su bili razdvojeni skoro tri godine. Hari je javno rekao da je ovaj jedinstveni intervju koštao Dajanu života.

Kako je Rozi Monkton ispričala svojevremeno, Dajana je 1995. godine bila krhka i to ju je učinilo podložnom Baširu.

- Rekao joj je da ne može da priča o tome - rekla je Monkton i dodala:.

- Zbog toga je isključivala ljude.-

Dokazano je da je Bašir koristio falsifikovana dokumenta da bi obezbedio intervju i da je BBC kasnije pokušao da to prikrije.

Princ Vilijam je rekao da je intervju doprineo „strahu, paranoji i izolaciji“ njegove majke, rekavši:

Prinčevi Vilijam i Hari

- Izneverio ju je ne samo neodgovorni novinar, već i čelnici BBC-ja koji su gledali na drugu stranu umesto da postavljaju teška pitanja.

Dajana je umrla manje od dve godine nakon intervjua za Panoramu, nikada ne saznavši pune razmere obmane.

Kraljevska biografkinja i Dajanina prijateljica Ingrid Sjuard rekla je u emisiji „A Right Royal Podcast“ na Hello!-u da je Dajana videla nešto pozitivno u davanju intervjua za Panoramu, naime „hiljade pisama o drugim ljudima koji su patili od anoreksije i bulimije“, rekla je Sjuard, bivša princeza od Velsa.

Sjuard je, međutim, dodala da joj je Dajana rekla:

- Jedino zbog čega sam se osećala malo loše jeste razgovor o Džejmsu Hjuitu - (u koga je priznala da je zaljubljena tokom braka sa Čarlsom) - rekla je Ingrid Dajana.

- Bilo joj je žao što su Vilijam i Hari to čuli- rekla je Sjuard u emisiji.

