Prva dama SAD Melanija Tramp planetarno je popularna zbog svog instančanog modnog ukusa kojem se žene dive. Svaki njen potez se prati bez obzira na to šta i kako uradio njen suprug, predsednik SAD Donald Tramp. Sada je zbog jednog detalja dospela ponovo u centar pažnje.

Naime, na internetu kruže brojni snimci Melanije Tramp nastali u poslednjih nekoliko nedelja. Brojni su komentari kako se Melanijin oblik tela značajno promenio, pa dok neki komentarišu kako je u drugom stanju, drugi tvrde da je to posledica menopauze.

Na snimku se ističe da se primećuje stomačić na Melaniji Tramp (55) koja se pritom drugačije ponaša prema svom suprugu Donaldu Trampu, pa više nije distancirana kao ranije već nežna prema njemu, čak mu se i smeši.

"Ona je prelepa", "Najelegantnija prva dama", nižu se komentari ispod snimaka: "To se zove proces starenja, niko ne ostaje Barbika zauvek", "Ona nije trudna, već ima 55 godina", "To se zove stomak u menopauzi", "Ona je u pedesetim i prolazi kroz menopauzu što ženama donosi malo viška na stomaku. Inače, izgleda prelepo", "Možda je u menopauzi, to se zove biološka realnost", "Njoj je 55 godina, to je normalno. Menopauza i godine. Ne možete da očekujete da botoks i liposukcija zauvek traju", samo su neki od brojnih komentara.

(Kurir.rs/Žena)