Eliza i Amelija Spenser dobile su sjajne kritike zbog novih modnih izdanja. Nosile su Safiyaa haljine, skoro pa identične modele,. kao i torbe „Eliza“ brenda Aspinal of London, koje su dizajnirane u saradnji sa Lejdi Elizom Spenser.

Eliza i Amelija Spenser Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Princ Vilijamuručivao je nagrade kao pokrovitelj dobrotvorne organizacije koja se bori za očuvanje prirode i obrazovanje u Africi, gde su njegove sestre od ujaka odrastale.

Nagrade se dodeljuju od 2005. godine, a jedno priznanje nosi ime britanskog prestolonaslednika, Nagrada princa Vilijama za očuvanje prirode u Africi.

Foto: AG/PersonaStars/CapitalPictures / Capital pictures / Profimedia

Bliznakinje, zajedno sa svojom starijom sestrom, Lejdi Kiti Spenser, često podržavaju princa Vilijama u njegovim dobrotvornim poduhvatima, a najznačajniji je onaj za Centrepoint, dobrotvornu organizaciju koja pomaže beskućnicima, a čija je pokroviteljka bila princeza Dajana.

Centrepoint je bila prva dobrotvorna organizacija koja je imenovala princa za svog pokrovitelja, a onda je to učinio i Tusk.

Eliza i Amelija Spenser Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Bratanice princeze Dajane koje su nedavno oduševile modnim izdanjima u Kataru, stilom odnosno imidžom veoma podsećaju na Lejdi Di koja je često nosila haljine nalik onima koje sada biraju Amelija i Eliza, a njen primer slede i na polju humanitarnog rada.

Čuvena i nezaboravna princeza sigurno bi bila presrećna kada bi videla koliko su Amelija, Eliza i Vilijam bliski.

Zara Tindal Foto: Yui Mok-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Vilijama su juče podržali i Zara i Majk Tindal, ćerka i zet princeze Ane. Sestra od tetke britanskog princa nosila je malu crnu haljinu, Rebecce Valance model i minđuše Kiki McDonough. Nakit ovog brenda voli i Kejt Midltonkoja je danas zablistala u ovoj pepito haljini.

Zara i Majk Tindal bili su ganuti govorom princa Vilijama koji je hvalio požrtvovanost ljudi koji štite prirodan svet Afrike uprkos onome što izgleda kao nepremostivi izazovi.

Zara Tindal nije skrivala emocije dok je slušala brata kako priča o gubitku čuvara prirode koji su "tragično podneli najveću žrtvu tokom dužnosti" i "hrabrosti i predanosti muškaraca i žena koji biraju da postanu čuvari prirode", piše tatler.com.

Princ Vilijam sa Ronijem Vudom i njegovom suprugom Sali Foto: Avalon.red / Avalon / Profimedia

Bilo je to veoma emotivno i posebno veče kao dokaz da će Vilijam, jednog dana kada postane kralj, imati ogromnu podršku svoje porodice koja ga već sada doživljava kao inspirativnog lidera. Princ se sreo i sa slavnim Ronijem Vudom, članom kultnih Rolingstonsa, koji je na dodelu došao sa suprugom Sali Hamfriz Vud.

