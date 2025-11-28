Slušaj vest

Glumica Nevena Vukes (35) i njen suprug, muzičar Marko Vukes (35), ponovo prolaze kroz jedno od najradosnijih životnih poglavlja — očekuju svoje drugo dete. Njihov četvorogodišnji sin Teodor već sa oduševljenjem mašta o ulozi starijeg brata, dok u njihov dom u mirnom selu Globočec, pored Marije Bistrice, svakim danom stiže sve više emocija i lepih očekivanja.

Nevena je do sada vešto čuvala svoju trudnoću daleko od javnosti. Već je ušla u peti mesec i, kako kaže, oseća se sjajno.

„Saznala sam da sam trudna početkom septembra, baš tokom završnih priprema za prvi međunarodni festival 'Bistrička kazališna jesen – Vende tam', gde sam bila direktorka. Htela sam da Marku saopštim vest na neki poseban način, smišljala sam satima... ali telefon nije prestajao da zvoni. Kada smo konačno ostali sami, sedeli smo iscrpljeni ispred pozorišta u Mariji Bistrici dok se Teodor igrao rekvizitima. Samo sam ga zagrlila i izgovorila ono što sam čuvala u sebi. Oboje smo zaplakali“, priča Nevena.

Teodor postaje stariji brat

Marko priznaje da ga je vest duboko dirnula.

„Presrećan sam, ali osećam i dodatnu odgovornost. Molim Boga samo da sve prođe dobro i za Nevenu i za bebu. Ostalo ćemo rešavati kao i uvek — korak po korak“, kaže.

Pol deteta još uvek ne znaju, jer mališan na poslednjem pregledu nije želeo da otkrije tajnu.

„Taman smo mislili da ćemo konačno saznati, ali bebica se razigrala“, kaže Nevena uz osmeh. Zato ni lista imena još nije završena.

Mali Teodor, koji je dosad bio centar sveta svojih roditelja, polako ulazi u novu ulogu.

„Mislim da još ne shvata u potpunosti šta znači biti stariji brat. Razume da ‘mama ima bebu’ i trudi se da bude pažljiviji, ali još ga pripremamo malo po malo“, objašnjava Marko.

Deset godina ljubavi

Nevena i Marko su nedavno proslavili deset godina veze, a u julu i osmu godišnjicu braka. Slavili su i jedanaest godina njenog života u Hrvatskoj, gde je iz rodnog Kragujevca došla zbog posla.

„Naučili smo da prihvatimo jedno drugo baš takve kakvi jesmo. Ja i dalje imam potrebu da svakog dana iznova osvojim svoju ženu. Život nije lak, ali kad je ona srećna — ja sam miran“, rekao je Marko iz njihovog doma, okruženog zagorskim bregovima.

