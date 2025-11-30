Slušaj vest

Glumica Elizabet Harli letos je napunila 60 godina, a mnogi bi se složili da izgleda kao top model. Njeno izvajano telo je kao nacrtano, a fotografije u bikiniju gledaju kako žene, tako i muškarci.

Elizabet Harli izgleda kao milion dolara:

1/4 Vidi galeriju Elizabet Harli Foto: Steve Vas/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, Jules Annan / Avalon / Profimedia

Sada je na Elizabetinom Instagram profilu objavljena fotografija koja je za samo nekoliko sati izazvala euforiju. Skoro 30.000 lajkova dobila je glumica u bikini izadnju, a komenari ne prestaju da se nižu.

Majka Elizabet Harli blista u 85. godini

Elizabet Harli i njena majka Anđela ostavile su obožavaoce bez daha kada su pokazale svoje neverovatne, bezvremenske figure u usklađenim leopard bikinijima.

Anđela, koja je nedavno proslavila 85. rođendan, bile su u sjajnoj formi dok su pozirale u usklađenim plažnim kombinacijama iz Elizabetine sopstvene linije kupaćih kostima.

Elizabet Harli sa majkom Anđelom Foto: printscreen/instagram/elizabethhurley1