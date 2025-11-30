Elizabet Harli u bikiniju izgleda kao milion dolara: Niko ne može da veruje da ima 60 godina!
Glumica Elizabet Harli letos je napunila 60 godina, a mnogi bi se složili da izgleda kao top model. Njeno izvajano telo je kao nacrtano, a fotografije u bikiniju gledaju kako žene, tako i muškarci.
Elizabet Harli izgleda kao milion dolara:
Sada je na Elizabetinom Instagram profilu objavljena fotografija koja je za samo nekoliko sati izazvala euforiju. Skoro 30.000 lajkova dobila je glumica u bikini izadnju, a komenari ne prestaju da se nižu.
Majka Elizabet Harli blista u 85. godini
Elizabet Harli i njena majka Anđela ostavile su obožavaoce bez daha kada su pokazale svoje neverovatne, bezvremenske figure u usklađenim leopard bikinijima.
Anđela, koja je nedavno proslavila 85. rođendan, bile su u sjajnoj formi dok su pozirale u usklađenim plažnim kombinacijama iz Elizabetine sopstvene linije kupaćih kostima.
Elizabet koja je u istom bikiniju pozirala i pre nekoliko dana izgledala je kao i uvek besprekorno, pokazujući svoju zategnutu figuru u izazovnom dvodelnom kupaćem koji je uparila sa dugim belim plažnim ogrtačem. U međuvremenu, učiteljica Anđela je zablistala u sličnom jednodelnom modelu sa dubokim dekolteom, koji je i ona kombinovala sa belim ogrtačem.