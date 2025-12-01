Slušaj vest

Obeležavanje Dana zahvalnosti, koje se obično protegne na ceo vikend, završeno je u Americi, a predsednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija vratili su se s Floride, gde su proslavili praznik.

Par je juče sleteo na travnjak Bele kuće, a iako je stigla s putovanja prva dama Melanija Tramp je izgledala uobičajeno elegantno.

Za ovu priliku je odabrala strukirani maslinastozeleni kaput, vrlo taman model s military prizvukom, pravi klasik kad je reč o jesenjem i zimskom stilu.

Melanija Tramp Foto: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U pitanju je kaput s dvorednim kopčanjem zlatnim dugmićima, a prva dama Amerike ga je kombinovala s braon čizmama od brušene kože, s crvenim donjem delom đona, karakterističnim za njenu luksuznu obuću.

Ovo sofisticirano izdanje gospođe Tramp potpuno se uklapa u njen stil proteklih godina, kada je uglavnom birala strukirane sakoe, mantile i kapute, a vrlo često u maslinastim nijansama braon i zelene boje.

U kombinaciji s braon čizmama i braon rolkom, njen maslinastozeleni kaput je izgradio gotovo mohromatski look, pa je stajling nenametljiv, ali i dalje veoma efektan.

Melanija Tramp Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Iako su sleteli u večernjim časovima, Melanija je nosila naočare za sunce, a svoj stil je upotpunila puštenom kosom oblikovanu u mekane talase.

