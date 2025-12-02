Slušaj vest

Omiljena teorija zavere među onlajn spekulantima ponovo je u centru pažnje – „lažna Melanija“, navodna dvojnica prve dame SAD.

Za one koji nisu čuli za ovu priču, teorija tvrdi da predsednik SAD Donald Tramp (79) povremeno zamenjuje svoju suprugu, prvu damu Melaniju Tramp (55), dvojnicom. Spekulacije se obično pojavljuju nakon javnih pojavljivanja para, a korisnici društvenih mreža pažljivo prate svaki njihov potez.

Melanija Tramp dočekuje jelku u Beloj kući Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako nema dokaza koji bi potkrepili ovu tvrdnju, a sam Tramp ju je ranije odbacio kao „lažnu vest“, zagovornici teorije ukazuju na razlike u ponašanju, pokretima i načinu na koji nose dodatke kao navodni dokaz.

Najnoviji incident u Vašingtonu

Teorija se ponovo pojavila nakon što su Tramp i Melanija sleteli u Vašington 30. novembra, nakon putovanja na Floridu povodom Dana zahvalnosti. Snimci prikazuju par kako se iskrcava iz helikoptera Marin Van – prvo Tramp, a zatim Melanija.

Držeći se za ruke, krenuli su ka Beloj kući dok su fotografi snimali njihove fotografije. Ovog puta, teoriju nije pokrenulo njihovo držanje ili govor tela, već neočekivani detalj u Melanijinom izgledu.

Prva dama je nosila tamnozeleni mantil, smeđe čizme do kolena sa potpeticama i velike naočare za sunce, što je izazvalo zabunu na društvenim mrežama.

Reakcije na društvenim mrežama

Korisnici Tvitera nisu mogli da shvate zašto bi Melanija nosila naočare za sunce iako je napolju bio popriličan mrak, pa su odmah počeli da teoretišu:

„Ona je lažna Melanija, zato mora da nosi naočare za sunce nakon mraka.“

„Njeno lice je drugačije. Drugačiji stav, način na koji pomera kosu - Melanija ne baca kosu tako.“

„Ona nije Melanija.“

„Melanijina dvojnica nosi naočare za sunce noću.“

„Lažna Melanija noću sa naočarama za sunce je dokaz.“

„Pitam se da li je ovo prava Melanija ili možda lažna? Ne mogu da odlučim.“ Razumnija objašnjenja

Međutim, Melanija je poznata kao ljubitelj sunčanih naočara i nije prvi put da ih nosi noću, posebno kada ima toliko kamera i bliceva koji stvaraju jako svetlo.

Donald i Melanija Tramp Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Korisnici su komentarisali: „Izgleda kao da je bilo mnogo bliceva i svetala, veoma su jaki.“

Slične situacije su se dešavale i ranije – u septembru prilikom povratka sa dvodnevne državne posete Velikoj Britaniji i u novembru prošle godine, kada je Melanija nosila sunčane naočare u zatvorenom prostoru.

