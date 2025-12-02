Slušaj vest

Tokom posete vojnim bazama i događaja podrške američkim vojnicima, prva dama SAD‑a, Melanija Tramp, je još jednom pokazala da zna kako da spoji elegantnu sofisticiranost i zimski stil.

I dok je glavni fokus bio na njenom angažmanu i podršci, modni detalji su brzo ukrali pažnju medija.

Neupadljiva jakna, upečatljive čizme

Melanija je za tu priliku izabrala vunenu jaknu tamnosive boje, sa klasičnim kopčanjem i diskretnim džepovima, što je kombinovalo udobnost, toplinu i dozu luksuza. Jakna je bila deo kombinacije u neutralnim, zimskim tonovima, što joj je dalo minimalističku i profinjenu estetiku.

Donji deo autfita činile su smeđe pantalone i dolčevita u čokoladnoj nijansi, čime je cela kombinacija dobila monohromatski, kohezivan izgled i naglasila suptilan ukus prve dame.

Čizme koje pričaju priču

Melanija Tramp, Donald Tramp Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ipak, pravu pažnju su privukle visoke čizme do kolena, od brušene kože duboke smeđe boje, potpisane imenom poznatog luksuznog brenda Christian Louboutin, čija je cena 228.000 dinara. Sa prepoznatljivom crvenom potpeticom, te čizme su postale centralni modni akcent njenog stajlinga i dokaz da i zimski stil može da bude glamurozan i upadljiv.

Time je, uz minimalizam i sofisticiranost, uspela da unese i dozu raskoši, upravo onakvu koja privlači poglede i izaziva divljenje.

U galeriji pogledajte fotografije Melanijinih čizama:

1/4 Vidi galeriju Melanija Tramp sa naočarima po mraku raspršila teorije zavere o njenoj dvojnici Foto: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia, MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Zašto ovo izdanje pokušava da bude više od mode?

Ovaj styling nije bio samo skup komada luksuzne garderobe — predstavlja sklad između funkcionalnosti, elegancije i diskretnog glamura. Pokazao je kako moda može da bude sredstvo izraza: bez preterivanja, ali sa jasnim modnim stavom.

Melanija je još jednom potvrdila da ume da izabere detalj koji transformiše jednostavnu zimsku kombinaciju u modni statement i da pritom ostane verna svom stilu.

Pogledajte video: Trka za prvu damu Amerike