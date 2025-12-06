Slušaj vest

Najmasovnije Svetsko prvenstvo u istoriji trajaće od 11. juna do 19. jula, u kom ćemo prvi put imati čak 12 grupa iz kojih će u šesnaestinu finala proći po dve najbolje reprezentacije iz svake grupe uz osam najboljih trećeplasiranih.

Donald Tramp i Melanija Tramp na žrebu za Svetsko prvenstvo
Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Među zvanicama na žrebu u Vašingtonu bio je i američki predsednik Donald Tramp sa suprugom Melanijom Tramp, koja je potpuno zasenila supruga.

Melanija je zablistala u elegantnoj crnoj kombinaciji, dok je Tramp nosio plavo odelo, pri čemu je pažnju privukao flaster na njegovoj ruci.

Donald Tramp i Melanija Tramp na žrebu za Svetsko prvenstvo
Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Neočekivano, Tramp je proglašen prvim dobitnikom nove nagrade FIFA‑e za mir. Na sceni je izjavio: "Velika mi je čast. Spasili smo milione i milione života... Hvala porodici, mojoj sjajnoj prvoj dami Melaniji."

FIFA je rekla da nagrada odaje priznanje izuzetnim akcijama za mir, iako nije objavila jasne kriterijume niti nominacije. Prema rečima predsednika organizacije Đanija Infantina, nagrada je dodeljena u ime navijača iz celog sveta.

Video: Redak snimak Melanije Tramp koja govori na slovenačkom

Redak snimak Melanije Tramp koja priča na slovenačkom Izvor: TikTok