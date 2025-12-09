Slušaj vest

Britni Spirs (44), američka pop pevačica i jedna od najpoznatijih muzičkih ikona na svetu, ponovo je privukla veliku pažnju javnosti svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. Objavila je kratki video s luksuzne jahte u kom pleše u roze bikiniju, ali opis snimka otkrio je da iza bezbrižnog prizora stoji i nezgoda koju je doživela.

Ples na jahti koji je oduševio, ali i zabrinuo obožavatelje

Britni u videu, koji je u međuvremenu uklonila s Instagrama, izgleda opušteno i raspoloženo, plešući na palubi jahte odevena u minijaturni roze bikini koji naglašava njenu preplanulu kožu i vitku figuru. Duga plava kosa i velike sunčane naočare dodatno ističu njen prepoznatljiv, razigrani glamur. Ipak, opis uz objavu otkriva da plovidba nije prošla potpuno bez problema.

Nezgoda u vodi: "Napravila sam salto i povredila se"

Slavna pevačica je otkrila da je pokušala da izvede salto prilikom skoka s broda i da se pritom povredila. Iako nije otkrila koliko povreda ozbilja, mnoge je zabrinula činjenica da je sve spomenula usputno, tek u kratkoj rečenici ispod videa.

Skinula gornji deo bikinija usred snimka

Dodatni šok izazvao je trenutak kada je Britni tokom snimanja počela da skida gornji deo bikinija. Takav potez mnoge je iznenadio, ali njeni pratioci navikli su na objave koje neretko izazivaju kontroverze i pokreću rasprave o njenom privatnom životu. Britni je poslednjih godina sve aktivnija na Instagramu, gde često deli plesne videe i prizore iz svakodnevice, a ovaj poslednji je još jednom pokazao da je i dalje i te kako u stanju da privuče pažnju miliona ljudi.

