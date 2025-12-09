Slušaj vest

Britni Spirs (44), američka pop pevačica i jedna od najpoznatijih muzičkih ikona na svetu, ponovo je privukla veliku pažnju javnosti svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. Objavila je kratki video s luksuzne jahte u kom pleše u roze bikiniju, ali opis snimka otkrio je da iza bezbrižnog prizora stoji i nezgoda koju je doživela.

Ples na jahti koji je oduševio, ali i zabrinuo obožavatelje

Britni u videu, koji je u međuvremenu uklonila s Instagrama, izgleda opušteno i raspoloženo, plešući na palubi jahte odevena u minijaturni roze bikini koji naglašava njenu preplanulu kožu i vitku figuru. Duga plava kosa i velike sunčane naočare dodatno ističu njen prepoznatljiv, razigrani glamur. Ipak, opis uz objavu otkriva da plovidba nije prošla potpuno bez problema.

Britni Spirs objavila snimak sa jahte Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Nezgoda u vodi: "Napravila sam salto i povredila se"

Slavna pevačica je otkrila da je pokušala da izvede salto prilikom skoka s broda i da se pritom povredila. Iako nije otkrila koliko povreda ozbilja, mnoge je zabrinula činjenica da je sve spomenula usputno, tek u kratkoj rečenici ispod videa.

U galeriji pogledajte fotografije Britni Spirs iz perioda vrhunca slave:

Britni Spirs u mladosti Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Paramount Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia, Robert Hepler Collection / Everett / Profimedia

Skinula gornji deo bikinija usred snimka

Dodatni šok izazvao je trenutak kada je Britni tokom snimanja počela da skida gornji deo bikinija. Takav potez mnoge je iznenadio, ali njeni pratioci navikli su na objave koje neretko izazivaju kontroverze i pokreću rasprave o njenom privatnom životu. Britni je poslednjih godina sve aktivnija na Instagramu, gde često deli plesne videe i prizore iz svakodnevice, a ovaj poslednji je još jednom pokazao da je i dalje i te kako u stanju da privuče pažnju miliona ljudi.

Ne propustitePop kulturaCeo svet joj se klanjao, a onda je doživela nervni slom: Ušla je u frizerski salon i obrijala glavu, pa godine provela zatvorena
Britni Spirs je pred paparacima obrijala glavu
Pop kulturaKardašijanke se pohvalile druženjem s Britni Spirs: Fanovi se pitaju da li je ovo veštačka inteligencija ili stvarnost
Britni Spirs se provodi s Kardašijanima
Pop kulturaBritni Spirs objavila nikad bizarniji video, pa nestala: Njen poslednji potez izazvao ozbiljnu paniku među fanovima
Britni Spirs
Pop kulturaPorodica čuvene pevačice u strahu nakon njenog jezivog snimka vožnje: "Gubi kontrolu, umalo je pregazila ženu"
Britni Spirs zabrinuta u automobilu

Video: Bivši muž Britni Spirs objavio snimak kako pevačica urla na decu

Bivši muž Britni Spirs objavio snimak kako pevačica urla na decu Izvor: Instagram