Prva dama Melanija Tramp prisustvovala je manifestaciji "Toys for Tots" u Virdžiniji, gde je svojim modnim izborom ponovo privukla pažnju svih prisutnih. Njen stajling, a posebno kaput koji je nosila, izazvali su brojne komentare.

Praznična poruka mališanima

Tokom obraćanja deci, Melanija je sa osmehom ispričala kratku prazničnu anegdotu. Poručila je da je na događaj doputovala zajedno sa Deda Mrazom, dok su njegovim irvasima bili potrebni odmor i pripreme za, kako je rekla, njihov veliki zadatak:

1/5 Vidi galeriju Melanija Tramp prisustvovala je događaju "Toys for Tots" u Virdžiniji Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

"Irvasi Deda Mraza, svi oni, odmaraju se na Severnom polu. Moraju da sačuvaju svu svoju energiju za svoj veliki let oko sveta na Badnje veče", rekla je kroz šalu.

Naglasila je i da je "Toys for Tots" jedna od najdražih tradicija prazničnog perioda, te da joj je zadovoljstvo što može da bude deo ove manifestacije. U jednom trenutku, prišla je devojčici iz publike, uhvatila je za ruku i razgovarala s njom, strpljivo saslušavši sve što je dete imalo da kaže.

Stajling koji se komentariše

Melanija Tramp prisustvovala je događaju Toys for Tots u Virdžiniji Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Iako je program bio u centru pažnje, Melanijin izgled nije prošao nezapaženo. Za ovu priliku odabrala je kratak beli kaput, kombinovan sa uskim crnim pantalonama i elegantnim crnim čizmama. Ceo izgled upotpunila je velikim crnim naočarima, a njen osmeh je, kao i obično, osvojio publiku.

U šestoj deceniji, Melanija i dalje pleni besprekornom figurom i stilom, pa svako njeno pojavljivanje izazove veliku pažnju javnosti - tako je bilo i ovoga puta.

