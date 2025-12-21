Slušaj vest

Rođena je kao Milena Vrsajkov u Despotovu, u Kraljevini Jugoslaviji, 2. septembra 1930. godine. Istakla se kao glumica i spikerka, a mnogi je pamte i kao suprugu narodnog heroja Peka Dapčevića.

Cela porodica bila je nadarena za umetnost: brat i sestra Ilija i Ljubica završili su Muzičku akademiju, Isidor Likovnu akademiju, dok je Smilja diplomirala istoriju umetnosti. Jedina inženjerka bila je Isidora, a Milena je umela da se našali da je ona „jedina čvrsto na zemlji”.

Glumačka karijera i film „Anikina vremena“

Nakon što je završila Akademiju za pozorišnu umetnost – filmska gluma, ubrzo je počela da snima filmove: „Bakonja fra Brne“, „Svi na more“ i „Nevjera“.

Njena četvrta uloga postala je najvažnija u karijeri — Anika u filmu „Anikina vremena“ Vladimira Pogačića. Da bi bolje razumela lik, razgovarala je s Ivom Andrićem.

– Imala sam samo 24 godine kad sam igrala Aniku. Čovek mora da prođe kroz neku muku, nešto strašno da bi je shvatio. Danas bih je drugačije igrala – rekla je kasnije glumica.

Jugoslavija je bila oduševljena njenom pojavom i glumačkim talentom — opisivali su je kao lepotu koja „glasom i pogledom krije tajnu koju nikada neće otkriti”.

Mlađi je pamte i kao doktorku iz filma „Boško Buha“.

Prva spikerka u istoriji jugoslovenske televizije

Pre svih poznatih TV glasova, Milena je bila prva TV spikerka za Jugoslovene. Reditelj Jovan Konjović pozvao ju je da pročita pozdrav Sovjetskom Savezu za emitovanje u Moskvi. Snimalo se u filmskom studiju na Košutnjaku — televizijskih studija još nije bilo.

– Bila sam u svojoj haljini, jer TV garderoba nije postojala... Čula sam da je snimak veoma uspeo – govorila je kasnije.

Ljubav sa Pekom Dapčevićem — romansa koja je izazvala buru

Sa poznatim partizanskim komandantom upoznala se u Dubrovniku 1952. godine. Zaljubili su se brzo i venčali, a kum im je bio Milovan Đilas — čovek koji je pisao o njihovoj ljubavi.

Međutim, brak je izazvao neprijatne reakcije:

očekivalo se da narodni heroji biraju partizanke

Milena je bila dete tokom rata

zbog lepote i profesije mnogi su je posmatrali sa podsmehom i ljubomorom

Dobijala je anonimna pisma puna mržnje. Žene iz visokog društva naročito su je napadale. Đilas je čak napisao tekst „Anatomija jednog morala“ zbog javnog odnosa prema njoj.

Preminula je 3. decembra 2018. godine.

