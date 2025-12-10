Slušaj vest

Melanija Tramp našla se na meti kritika nakon posete dečjoj bolnici, gde je čitala božićnu priču, a ljudi su je optužili da "nema emocija". Prva dama u petak je posetila Dečju nacionalnu bolnicu u Vašingtonu, nastavljajući tradiciju svojih prethodnica dugu decenijama, piše The Mirror.

Čitala deci priču

55-godišnja Melanija sela je u crvenu fotelju ispred novogodišnje jelke kako bi deci pročitala knjigu "Kako Deda Mraz silazi niz dimnjak" autora Meka Berneta. Iako je Melanija, rođena u Sloveniji, ranije tvrdila da govori najmanje pet jezika, ljudi su brzo istakli kako se činilo da ima problema s čitanjem naglas na engleskom jeziku.

Reakcije ljudi na internetu

Mnogi su komentarisali kako je njeno čitanje bilo teško razumeti, a njen izražen slovenački akcenat neki su protumačili kao licemerje Trampove administracije, poznate po oštroj imigracionoj politici.

"Ne zna ni pravilno da čita, ni da jasno govori engleski! Nema interakcije s decom kojoj čita... Potpuno lišena bilo kakvih emocija. Deca zaslužuju bolje...", napisao je jedan korisnik na X-u.

"Dakle... Melanija Tramp se muči s čitanjem naglas. Šta ste, dođavola, uradili, MAGA-ovci???", komentarisao je drugi. Treći je primetio: "Od najantiimigrantskije administracije ikada. Ironija je je*eno luda."

Jedan od komentara glasio je: "Čuo sam Melaniju Tramp kako deci čita božićnu priču. Da je pričala na ulici, ICE bi je pritvorio." Drugi se našalio: "Jadna deca. Nikada više neće razmišljati o Božiću na isti način."

Praznične želje

Nakon čitanja, Melanija je deci poželela snagu i "puno igračaka". "Sigurna sam da će vas Deda Mraz sve posetiti ovog Božića i doneti vam puno igračaka", rekla je. "Želim vam puno snage i ljubavi."

Nakon zvaničnog dela, Melanija je razgovarala s decom u publici i privatno posetila pacijente na odeljenju hematologije i onkologije, donevši im poklone, uključujući ukrase za jelku s natpisom "Be Best", nazivom njene inicijative za dobrobit dece.

