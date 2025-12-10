Slušaj vest

Britanski princ Vilijam, njegova supruga Kejt Midlton i njihovo troje dece nedavno su se preselili u novu rezidenciju Forest Lodž, koja se nalazi u srcu Vindzorskog Velikog parka. Kako se pisalo, čuvena porodica veruje da je upravo ovo kuća u kojoj planiraju da ostanu „zauvek“.

Raskoš vila sa osam spavaćih soba

Forest Lodž je impozantno zdanje sa čak osam prostranih spavaćih soba i dvostruko je veća od njihovog prethodnog doma — Adelajd Kotidža. Enterijer je urađen u klasičnom engleskom stilu, a stručnjak za uređenje prostora Bendži Luis ističe kako je postignut idealan sklad elegancije i moderne udobnosti:

„Sobe su izuzetno svetle i otvorene, s visokim tavanicama i velikim prozorima koji prostoru daju predivnu, prirodnu svetlost. Uspeli su da spoje mirnu atmosferu sa suptilnim savremenim detaljima, birajući neutralne nijanse slonovače i sivkastobraon tonove“, objašnjava Luis.

Bes meštana: zatvoreno 150 hektara zelenila

Kejt Midlton i princ Vilijam i deca: princ Džordž, princeza Šarlot, princ Luis Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Ipak, njihov preseljenje izazvalo je revolt lokalnog stanovništva. Naime, oko 150 hektara ranije dostupnih zelenih površina sada je zatvoreno zbog sigurnosnih mera za porodicu Vels.

Brojni korisnici društvenih mreža smatraju da su time žitelji ostali bez važnog prostora za rekreaciju:

„Moja deca više nemaju gde da se igraju!“

„Zašto su njihova deca vrednija od naše?“

„Ovo je neverovatno sebično!“

