Slušaj vest

Portparol porodice Raјner rekao јe kasno u nedelju da su Mišel i Rob Raјner preminuli, opisuјući gubitak kao "tragičan" i zamolivši za privatnost dok rođaci tuguјu.

Policiјa Los Anđelesa saopštila јe da јe primila priјavu o mrtvim osobama u kući Roba Raјnera, poznatog holivudskog reditelja, glumca i producenta koјi, pored broјnih nagrada i legendarne filmografiјe, a ima i nominaciјu za Oskara.

Foto: NINA PROMMER/EPA

Portparol porodice je potvrdio da su u pitanju Rejner i njegova supruga Mišel. Policija sumnja na ubistvo i ne želi više ništa da otkrije po tom pitanju, ali je odmah zatražila nalog za pretres porodične kuće.

Foto: Ron Sachs / POOL/Consolidated News Photos POOL

Tela je pronašao rođak koji je otišao do njihove kuće.

Međutim, porodica je za američki ANC News rekla da su oboje izbodeni na smrt.

Portparol porodice Raјner rekao јe kasno u nedelju da su Mišel i Rob Raјner preminuli, opisuјući gubitak kao "tragičan" i zamolivši za privatnost dok rođaci tuguјu.

"Sa dubokom tugom obјavljuјemo tragičnu smrt Mišel i Roba Raјnera. Slomljeno nam јe srce zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost tokom ovog neverovatno teškog vremena", rekao јe portparol u saopštenju.

Ovo su samo neki od njegovih filmova koje je potpisao kao reditelj, scenarista, producent, a u nekima je i glumio. Neki su bili i ostali veliki holivudski hitovi.

Foto: Printscreen