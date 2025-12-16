Slušaj vest

Uprkos teškoj bolesti koja joj svakodnevno otežava kretanje, Selin Dion i dalje pronalazi snagu da uživa u malim životnim radostima. Jedan od takvih trenutaka bio je i ukrašavanje novogodišnje jelke, čiju je fotografiju podelila sa pratiocima.

1/7 Vidi galeriju Selin Dion Foto: Shutterstock, Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pevačica je ove godine odabrala minimalistički stil dekoracije, oslanjajući se gotovo isključivo na belu i srebrnu boju. Njena jelka ukrašena je diskretnim belim lampicama, jednostavnim kuglicama i suptilnim detaljima koji zajedno stvaraju elegantan i svečan utisak. Iako su pojedini komentarisali da jelka deluje "siromašno", upravo ta svedenost daje joj poseban šarm i sofisticiranost.

Bela i srebrna dekoracija donosi efekat takozvanog "tihog luksuza", gde prirodna lepota zelenih grana dolazi do izražaja, bez viška ukrasa i jarkih boja. Kombinacija tekstura, oblika i blagih svetlosnih refleksija čini da prostor izgleda toplo, praznično i prefinjeno, a ne hladno ili sterilno.

Ovakav stil lako se može primeniti i u sopstvenom domu. Uz obilje svetlucavih lampica, bele i providne ukrase, kao i poneki detalj u ledeno plavoj nijansi, moguće je postići efekat zimske bajke. Isti principi mogu se primeniti i na prazničnu trpezu ili dekoraciju prostora, čime se stvara jednostavna, ali magična praznična atmosfera.

(Kurir,rs/Najžena)

VIDEO: Selin Dion