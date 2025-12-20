Slušaj vest

Božić u kući Hjua Hefnera bio je sve samo ne konvencionalan, tvrde brojne bivše Plejboj zečice koje su godinama živele u njegovoj raskošnoj vili. Milioner i osnivač magazina Playboy, koji je preminuo u septembru 2017. godine, navodno je imao čitav niz neobičnih rituala kojima je, po sopstvenim pravilima, „unosio praznični duh“.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala vila Hju Hefnera za praznike:

1/10 Vidi galeriju Kristal Haris pokazuje Plejboj vilu za Božić Foto: printescreen/youtube/Crystal Harris

To i ne čudi previše, s obzirom na to da je Hefner bio poznat po strogoj kontroli nad životima svojih gošći. Pravila su se odnosila na sve – od izgleda, rasporeda nameštaja u sobama, pa sve do obaveznog policijskog časa, koji je važio čak i za odrasle žene.

Iza luksuza – prljava istina o vili

Iako je Hefner vodio kuću „čvrstom rukom“, neke od bivših stanarki tvrde da vila nije bila ni približno onoliko glamurozna koliko se činilo spolja.

Izabela Sent Džejms u svojim memoarima Bunny Tales iz 2006. godine opisala je šokantne uslove:

Izabela Džejms je bivša Plejboj zečica Foto: Martin Sloan / Avalon / Profimedia

„Sve smo se trudile da svoje sobe učinimo prijatnim, ali dušeci na krevetima bili su odvratni – stari, pohabani i isflekani.“

Dodala je i da su tepisi bili stalno prljavi, kao i da je „stajanje u psećem izmetu unutar kuće“ bilo gotovo uobičajeno iskustvo.

Zimska idila sa hefnerovim potpisom

Uprkos svemu, tokom decembra Plejboj vila se pretvarala u svojevrsnu zimsku bajku – ali sa Hefnerovim prepoznatljivim pečatom.

Javnost je prvi put imala priliku da vidi kako izgleda Božić u vili zahvaljujući rijaliti-seriji The Girls Next Door, koja je pratila svakodnevni život Hefnerovih devojaka.

Ogromna bašta dobijala je sankalište, dok su zečice, u pokušaju da se užive u prazničnu atmosferu, pravile i čuveni „Panty Chandelier“ – luster sa okačenim ženskim donjim vešom.

Luster od donjeg veša i "Snežni Hef“

Kristal Haris pokazuje Plejboj vilu za Božić - luster sa gaćama Hju Hefnera Foto: printescreen/youtube/Crystal Harris

Zlatni luster, stalna instalacija u jednoj od spavaćih soba, imao je sa svojih krakova da visi ženski veš – prizor koji je postao gotovo simbol Hefnerovog doma.

Njegova bivša devojka Bridžit Markvart rekla je:

„Hef je definitivno imao jasnu predstavu o tome kako vila treba da izgleda za Božić.“

Zečice su ga jednom prilikom „iznenadile“ tako što su u dvorištu napravile sneška – u njegovom liku.

Holi Medison je kasnije otkrila:

„Napravile smo Snežnog Hefa. Obukle smo mu kućni ogrtač, dale lulu, šešir… i naravno, snežni Hef je imao i penis.“

Hefner je bio oduševljen i čak je pozirao sa snežnom verzijom sebe.

Filmovi, jelka i zabranjena porodica

Hju Hefner okružen Plejboj zečicama Foto: Koi Sojer PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Unutar vile nalazila se ogromna jelka postavljena u dnevnoj sobi, koja je ujedno služila i kao bioskop. Za njeno ukrašavanje, navodno, bilo je potrebno čak 35 kutija LED lampica.

Tu su gledali božićne filmove – dok je njegova treća supruga Kristal volela Elf, Hefner je više naginjao klasicima.

„Hefov omiljeni božićni film je "Čudo u 34. ulici". Možda i "Divan život" ili "Božićna priča", rekla je Kristal.

Božić bez porodice: Najteže pravilo

Ipak, nisu sve uspomene na praznike bile lepe. Holi Medison je kasnije tvrdila da je zečicama bilo zabranjeno da Božić provedu sa svojim porodicama.

U podkastu Girls Next Level otkrila je da je to pravilo izazivalo veliko nezadovoljstvo:

„Mnoge su to zaista mrzele. Mogle ste da tražite da odete dan ranije, možda na brzinu svratite pre ili posle, ali se očekivalo da budete u vili i za Badnje veče i za Božić.“

Video: Suzana Mančić o slikanju za Plejboj