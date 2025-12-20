Božić u najpoznatijoj vili bluda i razvrata je bio sodoma i gomora: Donji veš visio na lusteru, a zečicama je jedna stvar bila strogo zabranjena
Božić u kući Hjua Hefnera bio je sve samo ne konvencionalan, tvrde brojne bivše Plejboj zečice koje su godinama živele u njegovoj raskošnoj vili. Milioner i osnivač magazina Playboy, koji je preminuo u septembru 2017. godine, navodno je imao čitav niz neobičnih rituala kojima je, po sopstvenim pravilima, „unosio praznični duh“.
To i ne čudi previše, s obzirom na to da je Hefner bio poznat po strogoj kontroli nad životima svojih gošći. Pravila su se odnosila na sve – od izgleda, rasporeda nameštaja u sobama, pa sve do obaveznog policijskog časa, koji je važio čak i za odrasle žene.
Iza luksuza – prljava istina o vili
Iako je Hefner vodio kuću „čvrstom rukom“, neke od bivših stanarki tvrde da vila nije bila ni približno onoliko glamurozna koliko se činilo spolja.
Izabela Sent Džejms u svojim memoarima Bunny Tales iz 2006. godine opisala je šokantne uslove:
„Sve smo se trudile da svoje sobe učinimo prijatnim, ali dušeci na krevetima bili su odvratni – stari, pohabani i isflekani.“
Dodala je i da su tepisi bili stalno prljavi, kao i da je „stajanje u psećem izmetu unutar kuće“ bilo gotovo uobičajeno iskustvo.
Zimska idila sa hefnerovim potpisom
Uprkos svemu, tokom decembra Plejboj vila se pretvarala u svojevrsnu zimsku bajku – ali sa Hefnerovim prepoznatljivim pečatom.
Javnost je prvi put imala priliku da vidi kako izgleda Božić u vili zahvaljujući rijaliti-seriji The Girls Next Door, koja je pratila svakodnevni život Hefnerovih devojaka.
Ogromna bašta dobijala je sankalište, dok su zečice, u pokušaju da se užive u prazničnu atmosferu, pravile i čuveni „Panty Chandelier“ – luster sa okačenim ženskim donjim vešom.
Luster od donjeg veša i "Snežni Hef“
Zlatni luster, stalna instalacija u jednoj od spavaćih soba, imao je sa svojih krakova da visi ženski veš – prizor koji je postao gotovo simbol Hefnerovog doma.
Njegova bivša devojka Bridžit Markvart rekla je:
„Hef je definitivno imao jasnu predstavu o tome kako vila treba da izgleda za Božić.“
Zečice su ga jednom prilikom „iznenadile“ tako što su u dvorištu napravile sneška – u njegovom liku.
Holi Medison je kasnije otkrila:
„Napravile smo Snežnog Hefa. Obukle smo mu kućni ogrtač, dale lulu, šešir… i naravno, snežni Hef je imao i penis.“
Hefner je bio oduševljen i čak je pozirao sa snežnom verzijom sebe.
Filmovi, jelka i zabranjena porodica
Unutar vile nalazila se ogromna jelka postavljena u dnevnoj sobi, koja je ujedno služila i kao bioskop. Za njeno ukrašavanje, navodno, bilo je potrebno čak 35 kutija LED lampica.
Tu su gledali božićne filmove – dok je njegova treća supruga Kristal volela Elf, Hefner je više naginjao klasicima.
„Hefov omiljeni božićni film je "Čudo u 34. ulici". Možda i "Divan život" ili "Božićna priča", rekla je Kristal.
Božić bez porodice: Najteže pravilo
Ipak, nisu sve uspomene na praznike bile lepe. Holi Medison je kasnije tvrdila da je zečicama bilo zabranjeno da Božić provedu sa svojim porodicama.
U podkastu Girls Next Level otkrila je da je to pravilo izazivalo veliko nezadovoljstvo:
„Mnoge su to zaista mrzele. Mogle ste da tražite da odete dan ranije, možda na brzinu svratite pre ili posle, ali se očekivalo da budete u vili i za Badnje veče i za Božić.“
