Slušaj vest

Mlada glumica Tamara Aleksić uspela je da za kratko vreme očara domaću javnost brojnim filmskim i pozorišnim ulogama, a nedavno je u podkastu "Nešto moje" otkrila kako je uplovila u svet sedme umetnosti.

Podsetimo, glumica kojoj su roditelji čuvena voditeljka Tanja Peternek i producent Goran Aleksić, proslavila se ulogama "Šešir profesora Koste Vujića", "Sinđelići", "Santa Maria della Salute", "Radio Mileva" i mnogim drugim, prve korake na "daskama koje život znače" napravila je još u porodičnom podrumu za vreme bombardovanja.

Međutim, mnogi nisu znali da je pesmu koja je tada bila rado slušana, "Molitva za mir", napisala zajedno sa svojom mamom.

Tamara Aleksić Foto: Zorana Jevtić

"To je ona pesma koju su pevala deca - ono 'Ja se zovem Rastko i mnogo sam snažan...", Rastko je moj drug iz parkića sa kojim sam pevala u horu u "Pozorištancetu Puž". Uvek smo nalazili beg ili spas u umetnosti, zato i ne vučemo konkretnu traumu, već smo je pobedili i otišli dalje. Problem je meni sada taj što ja ne umem kada je sve dobro, kada mi je sve u redu u životu, jer smo prosto naučeni da smo stalno u survival modu", priča Tamara u "Nešto moje".

Potom se osvrnula i na svoje roditelje i kakav odnos su imali, s obzirom da se svi bave javnim poslovima:

"Pokušavali su i kod mene i kod sestre jednu divnu stvar, a to jeste da nas podržavaju, ali i da nam objasne šta sve tu stoji i šta sve spada u to. Druga stvar jeste, naše branše su bliske, ali niko se ne bavi zapravo istim poslom. Ni mama, ni tata, ni ja. I onda donekle su upoznati sa mojim poslom, ali mama toliko dugo radi kao autorka svoje emisije, da ne zna kako to izgleda konkretno da sedite svaki dan na probama ili na snimanju. Tako isto ni tata. I onda smo nekako tako blizu, a tako daleko. Upotpunjujemo jedni druge, ali ne možemo opet da dočaramo sve.", objašnjava glumica.

Tamara Aleksić Foto: Promo

Ona se potom osvrnula i na neke lekcije koje je shvatila nakon odrastanja u takvoj porodici, nakon što je i sama uplovila u glumu:

"Mislim da je veća enigma, to što mi je trebalo više vremena da shvatim da nije život kao svič. Da taj mir i sklad između dva vuka, Jin i Janga, nije jedna tačka nego je duž, koja je u zavisnosti od tog dana kako si ustao, od tvog raspoloženja, tvog hormonalnog balansa, tvog zdravlja, vremena, zagađenja u vazduhu... da se ta duž samo pomera gore i dole i da je to sve okej."

Na ove reči nadovezala se i Ksenija i dodala da je to više kao "volume", kada pojačavaš i utošavaš sebe po potrebi. Međutim, glumica je potom otkrila i kako je ljudi doživljavaju kada odluči da njen glas bude jači:

"To mi je jako zanimljivo, imam jednog saradnika koji mene ne može da zamisli kao finu osobu, jer sam bila vrlo glasna. Uvek. Prosto zato što nisam znala kako drugačije komuniciram, jer sam pokušavala razgovorom, nije išlo dalje. A onda moji privatno ljudi, moji najbliži krugovi prijatelja, sestra, oni su kao - 'A jeste, ti si bili ljuta na nekoga. Ti si se svađala u autobusu sa pripitim čovekom koji je dosađivao nekoj devojčici.' Da, to redovno radim. 'Ali kao da, ja tebe ne mogu da zamislim kad si ljuta.'"

"Ja u tom trenutku već počinjem da sumnjam da li igram ulogu, i shvatam, ne, samo sam se toliko ušuškala i toliko sam konkretna u dijalozima i pronalaženju ljudi koji su moji".

Međutim, Ksenija je na to dodala: "Ljudi nekad mnogo projektuju, i u nama vide mnogo toga što ne pripada nama."

"Mislim da je bitno funkcionisati po principu ogledala. Prosto, te neke starije generacije sa kojima sam radila i koje su me oblikovale su stalno pričale o tome da kad imaš jedan stav ne smeš nikada ga menjaš. Ali onda shvataš - pa ja ne napredujem tako i onda sam sebi praktično zacrtala da za deset godina kad shvatim da nešto nije tako, da ja to i guram dalje, što je pogrešno. A kada funkcionišeš po principu ogledala - energija, emocija, pozitivnost, pristojnost koje ti meni daješ, normalno da ću da ti uzvratim isto", zaključila je Tamara Aleksić.

Bonus video: