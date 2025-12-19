Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pohvalio je svoju suprugu Melaniju za ovogodišnju božićnu dekoraciju Bele kuće.

Istakao je da je konačno uspela da izbegne kritike koje su pratile njene prethodne kreativne izbore.

"Rekao sam: 'Dušo, učini mi uslugu. Učini da jelke budu zelene. Neka samo bude zeleno', i sad je dobila najbolje komplimente", rekao je Tramp na prijemu u Beloj kući, piše magazin "People".

Predsednik SAD je podsetio na prethodne godine kada su crvene i bele jelke u Beloj kući izazvale negativne reakcije medija.

Ove godine Kros hol Bele kuće ukrašen je klasičnim zimzelenim drvećem sa ukrasima u zlatnoj i tamnocrvenoj boji, a Melanija je svoju inspiraciju opisala kao "radost".

Bivša šefica kabineta Melanije Tramp, Stefani Grišam, potvrdila je da je Melanija u prošlosti bila frustrirana stalnim kritikama, ali da "voli praznike i događaje koji imaju veze sa decom" i da posvećuje mnogo pažnje dekorativnim detaljima.

Melanija se u prošlosti suočila sa kritikama zbog neočekivanih stilskih izbora kada je u pitanju dekor Bele kuće, za razliku od većine prvih dama koje su se držale tradicionalnog američkog stila: ukrašeno zimzeleno drveće sa ornamentima i girlandama.

